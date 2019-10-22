Москва, 22 октября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Российский морской танкер проекта 23 130 «Академик Пашин» отработал передачу жидких и сухих грузов на ходу траверзным способом на тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

DARINA AVEEGRES Средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин»

Передача грузов прошла в ходе государственных испытаний танкера в Баренцевом море в сложных погодных условиях. Всего во время операции экипажи судов перегрузили три тонны сухих и 40 тонн жидких грузов.

«При передаче грузов атомный ракетный крейсер и танкер шли со скоростью в 12 узлов на расстоянии от 50 до 70 метров друг от друга», — говорится в сообщении.

Напомним, строительство среднего морского танкера «Академик Пашин» ведут специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода в интересах Минобороны России. Судно предназначено для приёма, хранения, транспортировки и передачи жидких и сухих грузов.