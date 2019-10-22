Чита, 22 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. За период с 7 по 14 октября 2019 года прирост цен на крупу гречневую-ядрицу в Забайкальском крае составил 6,1%. Такие данные обнародовали статистики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гречиха в поле

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что диапазон роста оптовых цен на гречку может достигнуть 30% известил представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор». Сами аграрии поясняют, что такой рост закономерен, поскольку гречихи стали меньше сеять из-за падения цен на эту культуру. Также во многих регионах снизилась её урожайность из-за погодных условий.

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