Мадрид, 22 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. «Часть каталонского общества, и немалая, поднялась против государства при поддержке политических лидеров, чтобы добиться независимости, — так описал ситуацию в Каталонии после нескольких дней беспорядков сотрудник разведки в беседе с представителем испанского издания ABC. — Это не простые нарушения общественного порядка, ни в коем случае. Будь это так, верхушка Женералитета и все партии осудили бы насилие и противодействовали ему».

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Источники из числа наиболее высокопоставленных каталонских полицейских высказались схожим образом: «Это не волнения, спровоцированные радикалами под прикрытием, хотя такое тоже имеет место. То, что происходит — нам еще предстоит узнать, как долго это продлится, — это восстание. Хорошо бы было, чтобы никто не подыскивал этому более-менее лестные оправдания, поскольку ситуация именно такова».

Широкий спектр сепаратистов, считающих, что в этот раз достичь независимости региона вполне возможно, прямо или косвенно допускает насилие, рассматривая его как еще одну стратегию для скорейшего осуществления своих планов. Чем больше нестабильности, тем больше вероятность того, что мадридское правительство пойдет на переговоры, подразумевают сторонники отделения от Испании. В результате каталонские власти «оправдывают, поддерживают, подпитывают и приветствуют радикализацию общества», сетует ABC.