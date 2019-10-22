Ульяновск, 22 октября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области проведут оценку теплопотребления за два отопительных периода и создадут карту энероэффективности домов. В региональном центре, который в 2020 году переходит на систему теплоснабжения по принципу «альтернативной котельной», тариф на тепло могут «заморозить» для половины горожан — при условии, что действующая стоимость тепла превышает показатель, рассчитанный для условной котельной. Данный вопрос был поднят на совещании в правительстве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Тарифы ЖКХ

Говоря о переходе на новую систему теплоснабжения в Ульяновске, директор департамента по регулированию цен министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сергей Ципровский сообщил, что в I полугодии 2020 года поставки тепловой энергии будут осуществляться «по цене, не превышающей тариф на тепловую энергию» за II полугодие 2019 года:

«В соответствии с анализом тарифных и финансовых последствий, проведенным в рамках определения возможности перехода на новую ценовую модель, для 50% населения произойдет остановка роста тарифа на тепловую энергию на срок от одного до четырех лет».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что в отопительный сезон «платёжки за ЖКХ не должны серьёзно бить по кошельку жильцов». По его словам, будет проведена оценка теплопотребления в многоквартирных домах за последние два отопительных периода. Полученная информация будет использована для создания интерактивной карты энергоэффективности домов.

«Нельзя допускать роста тарифов», — поставил задачу глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ульяновск перейдет на новую модель теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». Новый механизм предполагает долгосрочное ценовое регулирование и усиливает ответственность единой теплоснабжающей организации за надежность и качество теплоснабжения — такой организацией избрана «Т Плюс».

Ожидается, что через десять лет в значительной части жилого фонда Ульяновска будет установлена единая цена на тепло. В настоящее время разброс составляет от 30 до 150 рублей за 1 кв. метр. По расчётам мэрии Ульяновска, в домах, где действующая стоимость тепла превышает показатель, рассчитанный для условной котельной, тариф будет «заморожен» — а если ниже, то рост не превысит 6%. По предварительным расчётам администрации Ульяновска, к последней категории относятся порядка 25% объектов на рынке тепла.

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