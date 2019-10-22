Москва, 22 октября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Правительство РФ разрабатывает законопроект о компенсации вкладов Сбербанка, внесенных до 1991 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

talam0nal Сбербанк

«В настоящее время такой законопроект в соответствии с поручения Госдумы правительством разрабатывается», — сообщил Моисеев.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) напомнил, что несколько лет назад был снят с рассмотрения закон о компенсации вкладов Сбербанка до 1991 года.