Сринагар, Индия, 22 октября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Заместитель Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс выразила обеспокоенность нарушением прав и свобод человека в Индии. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на выступление американского дипломата в Конгрессе США.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В своей речи Элис Уэллс подчеркнула, что многочисленные случаи массовых расправ над представителями мусульманского сообщества и неприкасаемыми «противоречат декларируемой приверженности индийского руководства уважению прав и свобод всех граждан». По словам заместителя Госсекретаря США, Белый дом неоднократно призывал Нью-Дели обеспечить должную правовую защиту всех граждан вне зависимости от их этнорелигиозной принадлежности. Элис Уэллс также призвала индийское руководство принять меры для защиты прав и свобод двух миллионов жителей Ассама, которые могут быть лишены гражданства.

Ранее, 31 августа, правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан, из которой были исключены имена более 1,9 млн жителей штата Ассам. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра индийцы смогут оспорить решение правительства в трибуналах для иностранцев. Напомним, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн человек.