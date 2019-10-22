Тбилиси, 22 октября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Проекту развития Анаклии не нужны еще один перформанс и открытое обсуждение в парламенте. Встречи должны пройти не в парламенте, а в том рабочем формате, который позволит обеим сторонам найти необходимый выход для успешного осуществления проекта строительства порта Анаклия. Об этом 22 октября заявила журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Первый канал Грузинского телевидения Майя Цкитишвили

Министр отметила, что в рамках «министерского часа» и других форматов она уже не раз выступала в парламенте, в прямом эфире в связи с проектом строительства порта.

«Нам не трудно говорить об Анаклии открыто и публично. Я также не раз предлагала Мамуке Хазарадзе, который, что не говори, все равно является основным представителем Консорциума Анаклии, провести открытые и телевизионные дебаты, на что был получен отказ. Теперь же время рабочих встреч с Консорциумом. У нас никогда не было проблем в связи с диалогом и встречей с Консорциумом Анаклии»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 октября члены парламента Грузии Леван Коберидзе,Леван Гогичаишвили и Коба Нарчемашвили заявили о приглашении в парламент для присутствия на встрече в открытом формате вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили и генерального директора «Консорциума развития Анаклия» Левана Ахвледиани.

Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия представляет особое значение для Грузии. Однако проект до сих пор находится на стадии разработки. Возникли трудности с поисками инвесторов. В июле против учредителей Консорциума развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией строительства, — Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе — было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании незаконных доходов, после чего крупный американский инвестор Conti Group International LLC заявил о выходе из консорциума и проекта в целом.