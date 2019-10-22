Москва, 22 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. В Госдуме осудили угрозы госсекретаря Майка Помпео начать войну против Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео. Дипломатия

«Угрозы господина Помпео начать войну против Турции — партнера Вашингтона по НАТО — говорят сами за себя. Убежден, что с такой деструктивной позицией, какую выбирает США в отношении Турции, американскому руководству не добиться положительных сдвигов и не прекратить военных действий», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

США, как всегда, проявляют бестактность и пытаются ультиматумами добиться своих целей, отметил парламентарий.

«Попытки угрожать Анкаре со стороны США смогут вылиться также в углубление противоречий внутри НАТО. Не стоит забывать, что среди членов Альянса у Турции в Европе самая многочисленная и мощная армия», — добавил депутат.