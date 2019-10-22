Анкара, 22 октября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября отклонил предложение, сделанное его французским коллегой Эммануэлем Макроном, о «продлении режима прекращения огня» в Сирии, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я не получил такого предложения от Макрона. Президент Франции встречался с террористами, и он выбрал способ, чтобы сообщить о предложении террористов», — заявил президент Турции.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул важность «продления режима прекращения огня» на северо-востоке Сирии, срок действия которого истекает во вторник, 22 октября, вечером.

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