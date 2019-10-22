Киев, 22 октября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Правительство Украины в настоящий момент «активно работает» над подготовкой проекта государственного бюджета-2020 ко второму чтению в Верховной раде.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет Украины

Об этом прессе заявила сегодня, 22 октября, министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнила, что проект государственного бюджета Украины ко второму чтению в парламенте должен быть готов не позднее 3 ноября.

Она заявила, что обновлённый макропрогноз, на базе которого будут вносить изменения в документ, должен быть утверждён на заседании Кабмина.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал представить обновленный макропрогноз до конца октября, подчеркнув, что это станет основой для корректировки проекта госбюджета ко второму чтению.

Напомним, что 20 сентября Верховная рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 г., а 18 октября приняла документ в первом чтении. При рассмотрении документа сообщалось, что депутаты подали к нему 2,3 тысячи поправок. Первый вариант госбюджета-2020 подготовлен на базе макропрогноза, рассчитанного еще правительством Владимира Гройсмана.