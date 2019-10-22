Анкара, 22 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В Турции возлагают большие надежды на встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится в Сочи сегодня, 22 октября. Публикации на эту тему накануне визита турецкого лидера в Россию появились во многих ведущих турецких газетах и на новостных порталах.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Так, газета Hurriyet отметила, что Москва «стремится сблизить Турцию и Сирию и выстроить между ними механизм защиты границ». Разрушить стены между Анкарой и Дамаском, пишет издание, помогают усилия президента РФ Владимира Путина.

При этом отмечается и необходимость для Анкары пойти на диалог с Дамаском. На это указывает газета Hurriyet Daily News. В статье отмечается, что Турции «пора проснуться и увидеть реальность: у нее нет другого способа вылезти из этих зыбучих песков, кроме сотрудничества с Дамаском».

Газета Milliyet уверена, что после девяти лет войны в Сирии Турция и Россия не смогут в одночасье найти окончательное решение и одним шагом урегулировать все проблемы, однако сочинские решения «окажут влияние не только на российско-турецкие отношения, но и повлияют на ход взаимодействия Турции и США», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 октября, в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств планируют обсудить ситуацию в Сирии, включая вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования.