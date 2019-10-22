Оренбург, 22 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области с сентября килограмм гречневой крупы подорожал почти на 6 рублей. По данным Росстата, на 2 сентября килограмм гречки стоил 36,46 рубля, на 14 октября — уже 42,09 рубля.

Наталья Хомутова Гречка от оренбургского производителя

Рост ценника на продовольствие в начале осени наблюдался практически еженедельно. На конец сентября стоимость гречки составила 39,76 рубля. На первую неделю октября рост составил 1,09 рубля, за вторую неделю — 1,24 рубля.

Корреспондент ИА REGNUM посетил два магазина разных крупных сетевых компаний, в них в большинстве случаев гречка расфасована не по килограмму, а по 800 и 900 граммов. Минимальная стоимость продукта составила в одном магазине — 29,29 рубля за 900 граммов, в другом — 25,90 рубля за 800 граммов. В первом случае указан местный товаропроизводитель (Адбулино Оренбургской области), во втором — челябинский. Максимальная стоимость составила примерно 82 рубля — за 900 граммов гречки от челябинского производителя.