Анкара, 22 октября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если Соединенные Штаты по истечении 120 часов не выполнят договоренности по отводу курдских сил, сообщает 22 октября Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, с начала военной операции Анкары в Сирии были «нейтрализованы 775 террористов». Вместе с тем погибли семь турецких военнослужащих, 20 мирных жителей Турции, а также 79 бойцов Сирийской национальной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против РПК и сирийских курдов, объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября. 17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время Вашингтон пообещал обеспечить отвод курдских отрядов на 30 км от турецкой границы.

Читайте также: Приостановка военной операции Турции в Сирии — трансляция