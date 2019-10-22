Москва, 22 октября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между правительством РФ и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и Протокола к нему, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Brücke-Osteuropa Главная площадка ЦЕРН, на переднем плане — Швейцария, на заднем — Франция

Ратификация позволит участвовать России в модернизации коллайдера.

«Соглашением мы приобретаем большие права, в частности, Россия, не платя взноса, будет оплачивать только те исследования, которые нам интересны, то есть оплачивать работу ученых и использование установок». — отметила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина («Единая Россия»).

Соглашение разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН для обеспечения в долгосрочной перспективе возможности взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, направленных на развитие прогресса в научных исследований, в том числе в области физики высоких энергий.

Документ предусматривает расширение участия Российской Федерации в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории России.

Соглашением определяются вопросы участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее.

Также соглашением предусматривается возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов.