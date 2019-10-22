Дамаск, 22 октября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана вором. Об этом он заявил сегодня, 22 октября, во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб, сообщает портал El Fagr.

Kremlin.ru Башар Асад

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Асад обвинил главу Турции в том, что он украл у Сирийской Арабской Республики её нефть и пшеницу, а теперь хочет похитить часть сирийской земли с её природными богатствами.

Президент Сирии также отметил, что все регионы страны «имеют одинаковое значение, но приоритеты определяются военной ситуацией на местах».

«Мы всегда говорили и говорим, что сражение за Идлиб является основой для устранения хаоса и уничтожения терроризма на всех районах Сирии», — подчеркнул Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на территории Сирии военную операцию «Источник мира», главным образом направленную против курдов. Сирийский президент Башар Асад назвал действия Анкары в САР «преступной агрессией против Сирии» и «вопиющим вторжением».