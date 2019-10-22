Москва, 22 октября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Цены на нефть относительно стабильны, но не демонстрируют признаков роста, считает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. В подготовленном им обзоре нефтяного рынка также сказано:

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поскольку присутствует неопределенность, связанная с геополитическими фактами, в частности, торговой войной и напряженностью на Ближнем Востоке. С другой стороны, назревает некоторых позитивный звоночек со стороны США. Первая и третья по величине нефтесервисные компании в мире увидели, что их прибыль в третьем квартале снизилась из-за замедления добычи сланца в США. Такая ситуация со временем может привести к балансу нефтяных объемов между Востоком и Западом. Североамериканский бизнес компании Schlumberger обесценился почти на 12,8 млрд долларов, и это довольно драматичное снижение. Это привело к убыткам в размере 11,4 миллиарда долларов за квартал, крупнейшему в истории компании.

Это значительный объем от бизнеса по производству насосов под давлением. Это просто говорит о том, что состояние североамериканского наземного рынка довольно плохое.

Компания Halliburton также увидела, что ее доходы снизились от замедления добычи сланцевого газа, а гигант нефтесервисных услуг сместил свое внимание на международные рынки, так как признаки восстановления сланца не кажутся неизбежными. Количество буровых установок резко сократилось за последний год, снизившись более чем на 20 процентов с конца 2018 года. Количество пробуренных скважин также сократилось, а рост добычи резко замедлился. Компания Halliburton заявила, что ее выручка в третьем квартале из Северной Америки упала на 11 процентов по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Количество наземных буровых установок в США сократилось почти на 11,2% между вторым и третьим кварталами, что является самым резким сокращением за десятилетие.

Но исторически сложилось так, что третий квартал был самым загруженным с точки зрения активности ГРП в США, число этапов в этом квартале снижалось каждый месяц. Но в целом перспективы на будущее не выглядят лучше. Сланцевая нефть марки WTI находится на низком уровне 50 долларов, с небольшими признаками жизни. Тем не менее, большинство аналитиков видят переизбыток предложения в 2020 году, который, по-видимому, несет в себе больший риск снижения цен на нефть, чем рост. В этой связи пока не стоит ожидать всплеска волатильности и цены на нефть для марки Brent будут торговаться в пределах 59 долларов за баррель, а сланцевая нефть WTI будет торговаться в пределах 53 долларов за баррель».