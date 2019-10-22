Сухум, 22 октября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. 22 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба представил исполняющего обязанности главы администрации города Сухум Кана Кварчия в администрации города. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Абхазии Кан Кварчи

Представляя Кварчию, президент подчеркнул, что облик города должен меняться в лучшую сторону.

Рауль Хаджимба «Необходимы перемены. Следует более активно влиять на многие процессы. Много вопросов, начиная от чистоты города, вопросы, связанные с темой энергетики, водоснабжения, незаконного строительства, которое имеет место долгие годы, это происходило и в предыдущие годы при других руководителях. Никакого спуска никому не будет, начиная от самого руководителя. Город, который по бюджету превосходит все наши города и районы, должен сделать все для того, чтобы не просить помощи в республиканском бюджете. Город должен меняться»

Кан Кварчия поблагодарил президента за доверие и пообещал использовать все возможные ресурсы для осуществления поставленных задач.

Кан Кварчия «Мы будем использовать финансовые и людские ресурсы во благо наших жителей, чтобы оправдать их и Ваше доверие. Надеюсь люди нас поймут, поддержат и встанут рядом»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 октября глава администрации Сухума Адгур Харазияушел в отставку, в тот же день президент Абхазии назначил исполняющим обязанности главы администрации города Кана Кварчию.