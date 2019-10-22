Москва, 22 октября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Российская валюта, в конце прошлой недели смогла с легкостью преодолеть отметку в 64,00 рубля за американский доллар, и нацелиться в рамках уже этой торговой пятидневки на покорение более значимых курсовых вершин, отмечает аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре валютного рынка также сказано:

«Силы рублю, сейчас придают сразу несколько факторов, здесь и приближение пика налоговых выплат российскими экспортерами 25 октября, и стабильно высокий спрос на ОФЗ, благодаря низкой инфляции и ожиданиям участников рынка более «решительного» понижения процентной ставки Банком России. И наконец, общая макроэкономическая стабильность отечественной экономики, благодаря которой, ставки на российском долговом рынке смотрятся особенно привлекательно.

Единственным сдерживающим элементом, более интенсивного роста российской валюты, сейчас выступает снижение нефтяных котировок. Так что сегодня, 22 октября рублю предстоит преодолевать нефтяной негатив и тестировать на прочность диапазон 63,40−63,70 рублей за американский доллар».