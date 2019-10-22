Батуми, Грузия, 22 октября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Американский корабль USS Porter (DDG 78) причалил к батумской пристани. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба посольства США в Грузии.

dir.md USS Porter (DDG 78)

Как отметили в посольстве, визит служит укреплению сотрудничества между США и Грузией путем содействия миру и стабильности в регионе. Это второй визит данного корабля в Грузию, что еще раз подчеркивает сотрудничество США и Грузии в морской сфере.

USS Porter (DDG 78) — управляемый ракетный эсминец класса Arleigh Burke. Судно располагает техническими данными для отражения атак подводных лодок и баллистическими ракетами.

Корабли ВМС США часто прибывают в Черном море в соответствии с «Конвенцией Монтрё» и международным правом.