Вена, 22 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Российский теннисист КаренХачанов одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем в первом круге турнира в Вене (Австрия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 42 минуты, завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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Хачанов семь раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге Хачанов сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

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