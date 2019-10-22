Ярославль, 22 октября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Строительство детского сада в поселке Михайловский Ярославской области будет завершено в ноябре 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест. Строительство детского сада было начато в 2014 году, через два года муниципальный контракт с подрядчиком был расторгнут. Стройка возобновилась в 2018 году.

Администрация ЯМР Детский сад в поселке Михайловский

«Работы ведутся по поручению губернатора Дмитрия Миронова в рамках целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области». 21 октября на объекте побывал глава Ярославского муниципального района Николай Золотников. Строительство планируется завершить в ноябре. Это современное здание дошкольного учреждения со всем необходимым функционалом: помещениями групп, кухней, постирочной, актовым и спортивным залами», — пояснили ИА REGNUM в администрации Ярославского муниципального района.

Отдельные помещения здания нового детсада уже подключены к отоплению, завершается благоустройство территории. Идет установка шумозащитных экранов со стороны проезжей части. Внутри объекта устанавливают двери, монтируются светильники. Все оборудование закуплено и частично смонтировано.