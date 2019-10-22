Воронеж, 22 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Масштабное социологическое исследование по оценке уровня коррупции стартовало в Воронежской области 21 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона. Исследование проводится Воронежским государственным университетом по заказу Аналитического центра правительства области, методика исследования утверждена правительством РФ. Соответствующие опросы будут проводиться ежегодно во всех регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Исследование намерены вести по двум направлениям. Специалисты проведут общеобластной опрос жителей области (выборочная совокупность — 600 человек) и электронное анкетирование представителей бизнеса (не менее 300 коммерческих организаций различного масштаба, направлений деятельности и форм собственности). Проводить опрос обещают не только на территории Воронежа, но и в муниципальных районах.

Целью исследование названа оценка уровня как бытовой, так и деловой коррупции в регионе. По итогам исследования планируется определить комплекс существующих проблем и разработать пути их системного решения.

Отметим, что, согласно статистическим данным, опубликованным на сайте прокуратуры Воронежской области, за девять месяцев 2019 года в регионе было выявлено 3 тыс. 491 нарушение законодательства о противодействии коррупции, по материалам прокуратуры было возбуждено восемь уголовных дел.