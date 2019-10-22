Нижний Новгород, 22 октября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа цены на гречневую крупу варьируются от 36 и почти до 50 рублей. По состоянию на 14 октября, самая дорогая гречка в Поволжья продавалась в Пермском крае — по 49,43 рубля за кг, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

(сс) FreePhotosART Гречка

В основном в регионах ПФО стоимость кг этой востребованного продукта питания превышает 40 рублей. Так, в Самарской области средняя цена составляет 46,53 рубля за кг, в Нижегородской — 46,29 рубля за кг, в Кировской — 43,1 рубля за кг. В Башкирии и Ульяновской области гречневая крупа продается по 42,99 и 42,96 рубля за кг соответственно, в Чувашии — 42,8 рубля за кг.

Чуть выше 42 рублей зафиксирована цена за 1 кг гречки в Оренбургской и Пензенской областях. В Мордовии гречу можно купить на 40,27 рубля за кг. В Саратовской области и Удмуртии эта востребованная крупа стоит 39,68 и 39,52 рубля за кг соответственно. В Марий Эл цена гречки составляет 38,1 рубля за кг.

Самая дешевая греча в Поволжье продается в Татарии по цене 36,1 рубля за кг.

Однако, как сообщало ИА REGNUM, за неделю гречка в Татарии подорожала почти на 2%. С 7 по 14 октября 2019 года цена за кг гречневой крупы (ядрицы) выросла на 1,9% — с 35,42 до 36,1 рубля. В конце октября 2019 года поставщики гречневой крупы уведомили торговые сети о предстоящем удорожании данного товара. Называется разный показатель прироста цены для конечного потребителя — от 10% до 50%. Причем ажиотаж на гречку наблюдается уже не первый год.