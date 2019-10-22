Абакан, 22 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Показатель заболеваемости коклюшем в Хакасии не превышает среднемноголетних значений, сообщили ИА REGNUM 22 октября в республиканском минздраве и региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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По данным ведомств, ещё в 1990 году в Хакасии было зарегистрировано 200 случаев коклюша, а за девять месяцев текущего года — шесть случаев.

В минздраве уточнили, что заболеваемость коклюшем снизилась до единичных случаев благодаря массовой вакцинопрофилактике.

Все заболевшие — дети, непривитые против коклюша. Основной причиной названы отказы родителей от прививок.

«Вакцинация на сегодняшний день является единственной мерой активной профилактики коклюша», — подытожили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июнь 2019 года в Хакасии было зарегистрировано два случая коклюша.