Кэри, США, 22 октября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Одна из создателей игры Satisfactory Натали Вервей рассказала, как сотрудничество с Epic Games помогает независимым студиям. По её мнению, компания позволяет авторам «сфокусироваться на создании хорошей игры», сообщил портал PCGamesN 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

Вервей рассказала, что при сотрудничестве с Epic Games разработчикам «не нужно беспокоиться о соблюдении финансовых сроков». Благодаря этому независимые студии уделяют больше времени своим проектам, что в итоге сильно влияет на качество выпускаемого продукта.

Напомним, игра Satisfactory вышла 19 марта 2019 года. Проект можно приобрести только в онлайн-магазине Epic Games Store.