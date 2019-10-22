Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге стоимость в рознице фасованной гречки (в Петербурге принято говорить «греча») начинается от 32 рублей за 1 кг.

Гречка в магазине «Рассвет»

Правда, найти килограммовые упаковки почти невозможно — вся крупа продается в пакетах по 400, 800, 900 или 1500 грамм, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, везде в продаже есть гречка в пакетах для варки — по 100 и менее грамм в пакете, которых обычно пять в одной коробке.

При этом никаких признаков ажиотажного спроса в трех магазинах разных юрлиц не обнаружилось.

В магазине сети «7Я» греча марки «Макфа» продается за 44,90 руб. за 800 грамм, «Националь» — 39,95 руб. за 900 грамм, «Спар» — 34,95 руб. за 900 грамм, «Агро-альянс» — 62,49 руб. за 1500 грамм. Гречка в пакетах для варки Prosto — 69,90 руб. за 500 грамм.

В несетевом магазине «Рассвет» гречка марки «Националь» стоит уже 66 руб. за те же самые 900 грамм, марки «Подворье» — 49 руб. за 900 грамм, пакетированная для варки гречка — от 49 до 59 рублей за 500 грамм.

В магазине сети «Пятерочка» есть гречка в самой разнообразной упаковке: «Гудвилл» — по 39,99 руб. за 800 грамм; «Скайфуд» — 39,99 руб. за 900 грамм; «Агро-Альянс» — 67,99 руб. за 900 грамм, «Увелка» — 123 руб. за 1500 грамм.

Здесь же нашлась самая дешевая упаковка: гречка марки «Каскад» стоимостью 28,99 руб. за 900 грамм, — то есть 32,21 руб. за 1 кг. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, это простая прозрачная упаковка, видно, что крупу, которая довольно крупная, скорее всего, придется мыть.