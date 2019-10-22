Воронеж, 22 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Воронежской области наблюдается медленный, но верный рост цен на гречневую крупу, об этом свидетельствуют данные мониторинга Воронежстата. Так, за неделю с 7 по 14 октября цены на гречку в регионе выросли на 2,9%.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Гречневая крупа

По данным еженедельного мониторинга цен, в среднем цена килограмма гречневой крупы по данным на 14 октября составила 39,07 руб. за килограмм, тогда как неделей раньше — 37,97 руб. за килограмм. Недельный рост — 2,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине октября поставщики гречневой крупы сообщили о предстоящем росте цены на гречневую крупу, от 10 до 50%, в связи со снижением урожая.