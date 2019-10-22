Москва, 22 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. До 1 декабря 2019 года будут разработаны поправки, призванные ускорить поступление средств федерального бюджета в региональные бюджеты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Duma.gov.ru Выступление Антона Силуанова

«Председатель правительства РФ (Дмитрий Медведев) дал поручение с учетом обсуждения, которое состоялось к тому, чтобы все соглашения были с субъектами заключены до 31 декабря текущего 2019 года», — сказал премьер-министр.

Соответственно до этого момента должны быть приняты все правила, порядки предоставления и распределения бюджетных трансфертов.

«Предлагаем до 1 декабря подготовить соответствующие поправки в бюджетное законодательство, чтобы закрепить это на постоянно основе», — сказал Силуанов.