Москва, 22 октября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. США и Южная Корея, несмотря на миролюбивую риторику, продолжают наращивать вооружения, направленные против КНДР. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Пак Тхэ Сон обсудили развитие отношений парламентов РФ и КНДР

«Сейчас Соединённые Штаты и власти Южной Кореи вместо того, чтобы ответить на наши жесты доброй воли, на международной арене ратуют за оздоровление и улучшение отношений, но за нашей спиной вводят вводят большое количество новейших ударных вооружений, проводят совместные военные учения и таким образом сильно раздражают нашу страну», — заявил Сон.