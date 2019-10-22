В 2020 году на Украине рост ВВП составит 3,5-3,7% — минэкономики
Киев, 22 октября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ожидает, что в 2020 году рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины составит 3,7%. Соответствующее заявление Милованов сделал 22 октября на брифинге в Киеве.
Таким образом, в следующем году правительство Украины не сможет обеспечить рост ВВП на 7%, как ранее планировал премьер-министр Алексей Гончарук.
При этом он выразил надежду на то, что Международный валютный фонд пересмотрит свой прогноз роста ВВП Украины в сторону увеличения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Гончарук заявил, что за пять лет рост ВВП Украины должен составить до 40%. Он рассчитывал, что по итогам 2019 года украинский ВВП вырастит до 5%, а в 2020 году — до 7%. По данным Государственной службы статистикиУкраины, в 2018 году реальный валовой внутренний продукт вырос на 3,3% после увеличения его в 2017 году на 2,5% и в 2016 году — на 2,4%.