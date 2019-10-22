Аддис-Абеба, 22 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. По словам президента России Владимира Путина, Москва планирует в ближайшее время договориться с Эфиопией о погашении оставшегося долга страны. В преддверии саммита Россия-Африка Путин заявил, что в постсоветский период, в конце 20-го века, Россия простила долгов на 20 миллиардов долларов США африканским странам, которые были должны еще Советскому Союзу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

«Поэтому мы решили, что для всех будет лучше всего начать наше сотрудничество с нуля», — подчеркнул Путин. «Мы ожидаем, что оставшийся долг Эфиопии перед Россией (163,6 млн долларов США) будет погашен на аналогичных условиях. Соответствующий проект соглашения в настоящее время разрабатывается», — сказал президент России.

По его словам, в отношении некоторых из оставшихся долгов в настоящее время используются другие механизмы. В качестве примера Путин привел программу обмена долгами на цели развития, которая служит основой для межправительственных соглашений с Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией. Он добавил, что Россия вносит вклад в международные программы помощи Африке в рамках Программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Международной организации гражданской обороны.

Путин пояснил, что данные экономические проблемы будут подробно рассмотрены в ходе экономического форума в Сочи 23−24 октября. «Мы готовы выслушать предложения наших африканских партнеров и поделиться нашими соображениями».