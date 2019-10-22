Володин заявил о неритмичности поступлений средств в регионы: от 70% до 10%
Москва, 22 октября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Средства федерального бюджета поступают в регионы неритмично, а полностью финансирование не доведено ни до одного субъекта РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым накануне рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.
«Этот год показал, несмотря на то, что несколько раз мы поднимали эту тему, что у нас много еще предстоит сделать. На конец сентября максимальное количество средств, которое перечислено в регионы и в рамках национальных проектов использовано, составляет около 70%, а минимальное — в пределах 10%», — заявил Володин.
По его словам, этот вопрос требует оперативного решения.
«Деньги есть, законы приняты, а финансирование осуществляется неритмично. Более того, наболевшая тема, которую мы здесь обсуждали — перечисление средств на дорожные работы и в этом году желает лучшего — 40% на конец сентября. А октябрь — в половине регионов нашей страны минусовая температура, значит работу вести нельзя. Поэтому главный вопрос, который необходимо не только обсудить, но и найти по нему решение до конца года — повышение эффективности расходования бюджетного рубля», — подчеркнул Володин.