Москва, 22 октября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Средства федерального бюджета поступают в регионы неритмично, а полностью финансирование не доведено ни до одного субъекта РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым накануне рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

«Этот год показал, несмотря на то, что несколько раз мы поднимали эту тему, что у нас много еще предстоит сделать. На конец сентября максимальное количество средств, которое перечислено в регионы и в рамках национальных проектов использовано, составляет около 70%, а минимальное — в пределах 10%», — заявил Володин.

По его словам, этот вопрос требует оперативного решения.

«Деньги есть, законы приняты, а финансирование осуществляется неритмично. Более того, наболевшая тема, которую мы здесь обсуждали — перечисление средств на дорожные работы и в этом году желает лучшего — 40% на конец сентября. А октябрь — в половине регионов нашей страны минусовая температура, значит работу вести нельзя. Поэтому главный вопрос, который необходимо не только обсудить, но и найти по нему решение до конца года — повышение эффективности расходования бюджетного рубля», — подчеркнул Володин.