Москва, 22 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Межправительственная комиссия КНДР и России должна получить новый импульс в направлении развития научно-технического сотрудничества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сон

«Мы хотели бы предложить придать новый импульс деятельности межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое играет очень важную роль в развитии двухсторонних экономических связей», — заявил Сон.

Законодатели двух стран должны создать юридические основания, правовой фундамент для такого взаимодействия, отметил он.

«Мы со своей стороны приложил все усилия к этому», — добавил Сон.