Ярославль, 22 октября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В Ярославле бывший директор принадлежащего мэрии города АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев остался работать на предприятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заслуживающий доверия источник.

City-yaroslavl.ru Ильхам Худиев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября совет директоров уволил Худиева по соглашению сторон. В мэрии тогда сообщили, «мэр Ярославля обратился в совет директоров АО «Яргорэлектротранс» о смене директора, потому что Владимир Волков считает, что все, кто не чист на руку, не могут работать в государственных и муниципальных структурах». Ильхам Худиев был фигурантам дела о коррупции, дал признательные показания, и был освобожден от уголовной ответственности в связи с «деятельным раскаянием».

Однако, как выяснилось, директор уволен не совсем. Он стал советником директора «Яргорэлектротранса». Для этого в штатное расписание была введена новая единица. Бывший директор в новом статусе будет получать заработную плату. Есть у него и собственный кабинет.

В приемной предприятия корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что Ильхам Худиев работает, но соединить с ним не смогли, так как «его нет на месте».