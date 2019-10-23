В России анонсировали очередной рост цен на гречневую крупу. Поставщики предупредили ретейлеров, что рост будет резким. Причина подорожания — дефицит предложения гречки на оптовом рынке. Отмечается, что аграрии снижали площади посева гречихи из-за низких цен на неё. Сколько стоит гречка в регионах сегодня — читайте в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Ervins Strauhmanis Гречка

10:20 22.10.2019 Кстати, гречневый ажиотаж едва ли не ежегодный. В СМИ появляется информация о грядущем росте цен, что создает искусственный спрос.

10:21 22.10.2019 В Татарии, по данным органов статистики, с 7 по 14 октября 2019 года гречка подорожала на 1,9% — с 35,42 до 36,1 рубля за кг. Читайте также: В Татарии гречка за неделю подорожала почти на 2%

10:29 22.10.2019 Цены на гречневую крупу в магазине [Цитата из видео на Youtube]

10:31 22.10.2019 Отметим, что гречка всегда была суперрентабельной культурой, спрос на нее стабильно высокий.

10:37 22.10.2019 Гречиха неутомимо растёт в цене, потому что её реально мало посеяли в Алтайском крае (на 100 тысяч гектаров меньше, чем в 2018 году) и меньше намолотили (урожайность низкая, порядка восьми центнеров с гектара), пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Агроцентр» Сергей Твердохлеб. По его словам, закупочная цена гречихи на алтайском рынке сейчас доходит до 30 рублей за килограмм, хотя в 2018 году на эту же дату гречиху закупали по семь рублей за килограмм. Подробности в материале: «Объективная реальность»: о росте цен на гречку в России

10:39 22.10.2019 В Воронежской области наблюдается медленный, но верный рост цен на гречневую крупу, об этом свидетельствуют данные мониторинга «Воронежстата». В среднем цена килограмма гречневой крупы, по данным на 14 октября, составила 39,07 руб. за килограмм, тогда как неделей раньше — 37,97 руб. за килограмм. Недельный рост — 2,9%. Подробности в материале: В Воронежской области гречка за неделю подорожала почти на 3%

11:12 22.10.2019 В регионах Приволжского федерального округа цены на гречневую крупу варьируются от 36 и почти до 50 рублей. По состоянию на 14 октября, самая дорогая гречка в Поволжье продавалась в Пермском крае — по 49,43 рубля за кг. Читайте также: Где в Поволжье продается самая дорогая гречка: данные по регионам

11:47 22.10.2019 В Чувашии гречневая крупа продаётся в магазинах в среднем за 56,4 руб/кг, на рынках — за 50,7 руб/кг. С начала года стоимость крупы подорожала соответственно на 9,3% и 33,4%. Читайте подробнее: Гречка в Чувашии с начала года подорожала на 33%

11:49 22.10.2019 Как ранее сообщало ИА REGNUM, производство гречки по стране распределено неравномерно: больше всего ее производит Сибирский федеральный округ, на втором месте — Центральный ФО, на третьем — Приволжский ФО. Это те округа, в которых невозможен не только дефицит гречки, но даже перебои в ее поставках — она хранится на элеваторах практически в шаговой доступности. Очень мало гречки производит Северо-Западный округ, совсем не производит Северо-Кавказский — но в последнем ее и потребляют меньше всех в стране.

11:56 22.10.2019 В Петербурге гречку принято называть «греча». Никакого ажиотажа в магазинах при ее покупке не наблюдается. Стоимость гречневой крупы начинается от 32 рублей за 1 кг. Читайте подробнее: «Греча» в Петербурге без ажиотажа продается по цене от 32 рублей за 1 кг

12:06 22.10.2019 Цены на гречневую крупу на территории Крыма колеблются от 40 до 52 рублей за килограмм, такие данные 22 октября привел Крымстат по итогам еженедельного мониторинга цен. За неделю цены за килограмм гречки выросли в среднем на два рубля, в отдельных городах рост составил почти четыре рубля. Подробности в материале: Самая дорогая гречка в Крыму — в Евпатории

13:03 22.10.2019 Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу считает, что слухи о возможном резком увеличении стоимости гречневой крупы совершенно необоснованны. «Безответственные заявления в СМИ нацелены на создание панических настроений среди потребителей», — заявили в ведомстве. Читайте также: УФАС по Петербургу призывает прекратить панику из-за гречки

13:08 22.10.2019 В Оренбургской области с сентября килограмм гречневой крупы подорожал почти на 6 рублей. По данным Росстата, на 2 сентября килограмм гречки стоил 36,46 рубля, на 14 октября — уже 42,09 рубля. Рост ценника на продовольствие в начале осени наблюдался практически еженедельно. На конец сентября стоимость гречки составила 39,76 рубля. На первую неделю октября рост составил 1,09 рубля, за вторую неделю — 1,24 рубля. Об этом: В Оренбуржье в начале осени отмечен скачок цен на гречку

13:14 22.10.2019 Цены на гречку в ближайшем будущем продолжат расти из-за сокращения посевных площадей и неурожая в Алтайском крае, однако для потребителей это компенсируется снижение цен на другие крупы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила аналитик Российского зернового союза Елена Тюрина. «У нас ситуация такая, что остальные крупы дешевеют — по ним хорошие урожаи, — пшено, рис упали резко в цене. А гречка начинает дорожать. И по мониторингу РЗС, за период с начала года цены уже выросли на 30−35% на готовую гречневую крупу», — заявила Тюрина. Об этом: В Российском зерновом союзе объяснили рост цен на гречку

13:26 22.10.2019 В Пермском крае с сентября килограмм гречневой крупы подорожал почти на один рубль. При этом ценник колебался то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На 2 сентября стоимость 1 кг гречневой крупы составила 48,58 рубля, на 14 октября — 49,43 рубля. Подробности в материале: В Прикамье отмечено колебание цен на гречку

13:46 22.10.2019 Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН 22 октября заявил, что гречка — поздняя культура, урожай начнёт поступать ближе к новому году: «И тогда цены выровняются. Но о подорожании на 50% речи не идёт. Это они загнули».

13:47 22.10.2019 В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость килограмма гречневой крупы подскочила за неделю на 2,3 рубля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Тюменьстата. Если на 9 января 2019 года килограмм гречневой крупы стоил в среднем по региону 82,57 рублей, то 7 октября — 82,15 рублей. Но позитивное снижение стоимости было недолгим. Но к 14 октября средняя цена килограмма гречки пошла вверх и достигла 84,76 рублей. Читайте подробнее: На Ямале дорожает гречка

13:48 22.10.2019 Согласно данным Росстата на 14 октября, средняя цена за килограмм гречки-ядрицы в Карачаево-Черкесии составляет 54,59 рубля. За последний месяц произошел скачок цен на эту крупу. Так, месяц назад цена гречки составляла 49,8 рубля. Рост составил 9,6%. Об этом: Паника или неурожай: гречка в Карачаево-Черкесии подорожала на 9%

13:54 22.10.2019 Дешёвая гречка на прилавках сетевого магазина в Оренбурге от местного производителя.

13:58 22.10.2019 Согласно сводному индексу потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области, в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2018 года рост цены на гречку составил 6%. Об этом: За сентябрь гречка в Приангарье подорожала на 6%

14:01 22.10.2019 В Югре с начала 2019 года стоимость гречневой крупы возросла на 13,8%. Однако за неделю снизилась на одну копейку, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Если на 9 января 2019 года килограмм гречневой крупы стоил в среднем по ХМАО 74,9 рублей за килограмм, то 7 октября — 85,29 рублей, а 14 октября — 85,38 рублей. Читайте также: В Югре с начала года стоимость гречки выросла на 13,8%

14:03 22.10.2019 Наиболее дешевая гречка в магазине «Пятерочка» в Санкт-Петербурге. Цена за 900 г.

14:05 22.10.2019 Большие (1,5 кг) упаковки гречневой крупы в сетевом магазине «7Я» в Санкт-Петербурге

14:27 22.10.2019 В Тюменской области за последнюю неделю средняя цена килограмма гречневой крупы понизилась на 4,2 рубля. На 14 октября его стоимость составила 72,94 рубля. В начале 2019 года, 9 января, килограмм гречневой крупы в регионе стоил в среднем 62,79 рубля, 7 октября — 79,14 рубля. Рост стоимости килограмма гречневой крупы с начала 2019 года составил 16%. Читайте подробнее: В Тюменской области килограмм гречки подорожал на 16%

14:32 22.10.2019 Пока в остальных регионах России гречневая крупа дорожает, в Бурятии её стоимость в сентябре снизилась на 0,3% по сравнению с августом. Это можно было бы назвать хорошей новостью, если бы не одно «но». По сравнению с ценами сентября 2018 года гречка в республике рекордно выросла в цене — на 17,4%. Об этом: Гречка в Бурятии подешевела, но почему это не хорошая новость?

14:36 22.10.2019 По данным Омскстата, в сентябре 2019 года в Омской области килограмм крупы гречневой ядрицы стоил 34,82 рубля, в августе — 32,80 рубля.

14:36 22.10.2019 За период с 8 по 14 октября стоимость килограмма гречневой крупы в Тверской области выросла на 4%, в среднем сегодня килограмм гречки в тверских магазинах стоит 42,11 рублей. Для сравнения — в первую неделю октября сотрудники статистического ведомства фиксировали даже снижение цены на гречку — на 0,5%. Тогда средняя цена составляла 40,51 руб. за килограмм крупы. Об этом: Цены на гречку в Твери за неделю взлетели на 4%

14:48 22.10.2019 За период с 7 по 14 октября 2019 года прирост цен на крупу гречневую-ядрицу в Забайкальском крае составил 6,1%. Подробности в материале: В Забайкалье за неделю гречка подорожала на 6,1%

14:54 22.10.2019 В сентябре 2019 года по отношению к августу в Томской области крупа гречневая-ядрица подорожала на 6,4%. Об этом сообщили в Томскстате. Наряду с гречкой к списку продуктов питания, которые «ощутимо подорожали» в указанный период, статистики отнесли свежие огурцы (на 46,4%) и апельсины (на 10,1%). Подробности в материале: В Томской области «ощутимо подорожала» гречка

14:57 22.10.2019 После некоторого снижения цен в сентябре, гречневая крупа в Туве стала лидером по подорожанию в Туве за первую половину октября. По данным Красноярскстата, на 14 октября один кг гречки в республике стоил 50,05 рубля. При этом на конец сентября её средняя цена не превышала 42,09 рубля. За неделю с 7 по 14 октября крупа подорожала более чем на 15%, оставив далеко позади по этому показателю молоко, яйца и рис. Читайте также: Гречка бьёт рекорды в Туве — рост цен за две недели на 19%

15:03 22.10.2019 В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали сообщения в СМИ о росте цен на гречку в России. Отмечается, что ситуация на рынке гречки является стабильной, передает 20 октября агентство «Финмаркет». Читайте подробнее: Минсельхоз РФ назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

15:11 22.10.2019 В Свердловской области гречневую крупу можно купить по цене от 28 рублей за 800-граммовый пакет. Цены на продукцию некоторых производителей сильно снижены, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В одном из крупных сетевых магазинов в пригороде Екатеринбурга пакет гречневой крупы, расфасованной по 800 граммов здесь же, в городе, можно приобрести по 29,99 рубля. Гречка по 800 граммов, расфасованная уже на другом предприятии столицы Среднего Урала, продаётся по цене 41,99 рубля. Подробности в материале: «Распродажа!»: на Урале гречка сильно подешевела

15:13 22.10.2019 Гречка в Красноярском крае не осталась в стороне от общероссийской тенденции к росту цен. По данным Красноярскстата, за первые две недели октября традиционная российская крупа подорожала на 6,9%. Если на конец сентября один кг продукта стоил в среднем 50,29 рубля, то к 14 октября эта цифра выросла до 53,78 рубля. Об этом: В Красноярске за две недели гречка подорожала почти на 7%

15:36 22.10.2019 Цены на гречку в Екатеринбурге варьируются от 40 до 90 рублей за упаковку «почти в килограмм». Ни в одной из торговых сетей не удалось обнаружить «ровно» килограмм гречки — производители упаковывают продукт в тары по 800 и 900 г, очевидно, чтобы скрыть возможное удорожание товара. Нашлась в Екатеринбурге и «элитная» гречневая крупа — именно под таким торговым названием производитель продаёт свой продукт. Она стоит от 64,99 до 71,99 рубля в разных магазинах. Удивительно, но «элитный» продукт оказался не самым дорогим — в магазинах нашлась и гречка в 79,99 рубля за 800 г без всяких приписок. Об этом: Обычная и «элитная»: какая гречка продаётся в Екатеринбурге

15:58 22.10.2019 Крупа гречневая-ядрица за 9 месяцев 2019 года в Петербурге подорожала на 2,8% по отношению к декабрю 2018 года. Такие данные приводит Петростат. В сентябре отборная гречка подорожала на 1,7% по сравнению с августом текущего года. Гречка на полке магазина «Пятерочка» в Санкт-Петербурге

16:10 22.10.2019 Кострома. Стоимость 900-граммовой упаковки гречки в магазине «Пятерочка» в зависимости от производителя находится в диапазоне от 31 до 65 рублей.

16:22 22.10.2019 Цены на гречку в Белгородской области пока остаются на прежнем уровне. 900-граммовый пакет крупы местного производителя можно купить в сетевом супермаркете за 26 рублей. Упаковки брендированных производителей традиционно стоят дороже и начинаются от 46 рублей. Агрегаторы скидок находят упаковки с гречкой от известных брендов в пределах 40 рублей. Крупа в одноразовых пакетиках для варки по акции продаётся от 40 рублей за коробку. Читайте подробнее: В Белгородской области цены на гречку остаются стабильными

18:29 22.10.2019 Гречка в сети магазинов «Дикси» в Санкт-Петербурге продаётся со скидками.

19:56 22.10.2019 Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы провело мониторинг ситуации на рынке гречневой крупы. Читайте также: Цены на гречку пытаются повысить через панические сообщения СМИ — ФАС

20:36 22.10.2019 Гречишные поля Алтая ИА REGNUM

21:20 22.10.2019 В Свердловской области на 14 октября килограмм гречневой крупы можно было купить за 63,59 рубля. Об этом сообщает Росстат. 15 октября 2018 года за килограмм гречки в среднем просили 56,04 рубля, говорится в материалах ведомства. Основной рост пришёлся на конец октября 2018-го. После этого цены находились в диапазоне 59−64 рублей. 15 июля килограмм можно было купить по 63,24 рубля. 19 августа за него просили 62,01, а 16 сентября — 61,83. Об этом: В Свердловской области гречка немного подорожала за год

21:24 22.10.2019 Гречишные поля Алтая ИА REGNUM

06:37 В Челябинской области растут цены на гречневую крупу. 14 октября она стоила 49,35 рублей, тогда как год назад, 15 октября 2018-го, — 46,92 рублей, говорится в материалах Росстата. 15 июля 2019 года килограмм можно было купить в среднем по 47,19 рублей. 16 сентября он стоил 48,8 рублей. Рост есть, но постепенный, без резких перепадов. Подробности в материале: В Челябинской области гречка стабильно дорожает

07:13 В Курганской области за неделю средняя цена килограмма гречневой крупы возросла на 1,3 рубля. С начала года гречка подорожала на 8,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. В начале 2019 года, 9 января, килограмм гречневой крупы в регионе стоил в среднем 46,28 рубля, 7 октября — 48,95 рубля. А 14 октября стоимость гречки показала резкий рост — 50,25 рубля за кг.

07:33 В Приморском крае гречневая крупа пока не подорожала. В магазинах её продают по 34−36 рублей за килограмм. Фото: гречневая крупа в магазинах Приморского края

08:24 В Татарии убрано 28,6 тысячи тонн гречки, что примерно соответствует уровню 2018 года. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков заявил, что дефицита в республике. «Урожай неплохой, даже немного подрос по сравнению с прошлым годом», — цитирует его издание «Бизнес-онлайн». После переработки в Татарии будет около 15 тысяч тонн гречневой крупы, что полностью покроет потребность региона.

09:20 В магазинах Санкт-Петербурга гречка продаётся по самой разной цене за 900-граммовую упаковку — от 42 руб. до 90 руб. и выше, но покупатели отдают предпочтение самой дешёвой.

09:52 За неделю с 14 по 21 октября крупа гречневая-ядрица в Красноярском крае выросла в цене на 4,76%. По данным Красноярскстата, 14 октября килограмм гречки в регионе можно было приобрести за 53,78 рубля, а уже 21 октября — за 56,34 рубля. Читайте также: В Красноярском крае гречка за неделю подорожала на 4,76%