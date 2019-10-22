Киев, 22 октября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В Лисичанске (бывшая Луганская область Украины, сейчас — один из главных городов региона на подконтрольной Киеву территории) местными властями объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за проблем с водоснабжением.

(сс) Hernán Piñera Водопроводный кран

Соответствующую информацию 22 октября обнародовала пресс-служба Лисичанского горсовета, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, без воды в настоящий момент остаются около 100 тыс. жителей самого Лисичанска, а также прилегающих к нему населенных пунктов.

По данным городских властей, аварийная ситуация на «Лисичанскводоканале» возникла после того, как 18 октября Луганское энергетическое объединение полностью ограничило поставки электроэнергии предприятию из-за долгов.

Местные власти направили письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, которое наносит ущерб населению, президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, а также в прокуратуру и полицию.

В городе внесут изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, вплоть до их остановки; а также изменения в режим работы медицинских учреждений, вплоть до отмены плановых операций.

В конце сентября украинские СМИ сообщали о больших проблемах в одном из главных городов «украинской» Луганщины — там давно не чинят водопроводы и канализацию, город затоплен нечистотами, по улицам бегают крысы. Аварии ликвидировать некому, поскольку из местного водоканала увольняются сотрудники, потому что пятый месяц не выплачивают зарплату.

«Все, что поступает на расчетный счет водоканала, все уходит в расчетах за электроэнергию, и не хватает ресурсов выплатить людям заработную плату», — заявил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Якимчук.

21 октября премьер-министр Украины заявил, что страна в целом готова к отопительному сезону, но возможны «локальные аварии», и власть знает, что с ними делать.