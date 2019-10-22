Иркутск, 22 октября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Жители Иркутской области смогли сэкономить более 8,5 млн рублей при оформлении паспортов. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД по региону, это произошло благодаря 30% скидке при оформлении через портал госуслуг.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

С начала года 76 тысяч местных жителей подали заявление в подразделения по вопросам миграции в электронном виде. 40 тысяч человек воспользовались скидкой при получении загранпаспортов и паспортов гражданина России.

«Экономия очевидна: через портал платишь 2450 рублей вместо 3500 рублей за заграничный паспорт нового образца и 1400 рублей вместо 2000 рублей за паспорт старого образца», — отметили в МВД.

Среди других преимуществ электронного обращения правоохранители называют возможность подать заявление в любое время, не выходя из дома, отсутствие очередей, а также сокращённое время оформления.

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