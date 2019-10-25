В Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» 23 октября откроется саммит Россия — Африка, который продлится два дня. Отметим, что это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Участники обсудят вопросы международной повестки дня, поделятся мнениями по актуальным проблемам, представляющим наибольший интерес для России и государств Африки. Параллельно с саммитом пройдет экономический форум «Россия — Африка». Его цель — создать вектор наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и странами Африки.

Страны Африки

10:25 22.10.2019 Репортеры независимой угандийской ежедневной газеты Daily Monitor Uganda поделились своими ожиданиями от саммита Россия — Африка, назвав четыре основные сферы, обсуждению которых, по их мнению, необходимо уделить приоритетное внимание. Подробности в материале: «Нефть, алмазы, энергетика»: ожидания СМИ от саммита Россия — Африка

10:33 22.10.2019 На саммите Россия — Африка президента Танзании Джона Магуфули представит премьер-министр восточноафриканской страны Кассим Маджалива. Подробности в материале: На саммите Россия — Африка Танзанию представит премьер-министр страны

10:34 22.10.2019 Одной из главных тем предстоящего саммита Россия — Африка станет урегулирование африканских конфликтов и проблем силами стран самого континента. Об этом ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

10:36 22.10.2019 Путин рассказал о шантаже и запугивании стран Африки. Читайте подробнее: Путин: Россия предлагает Африке сотрудничество, а Запад — эксплуатацию

10:38 22.10.2019 16 октября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Саммит «Россия — Африка». Тираж монеты номиналом 3 рубля составляет 3 тыс. штук.

10:46 22.10.2019 Флаги стран Африки [airforcemedicine.af.mil]

10:47 22.10.2019 11 стран из 54, которые примут участие в саммите, будут представлены на уровне вице-президентов, министров иностранных дел или послов. Об этом ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

10:50 22.10.2019 Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников экономического форума Россия — Африка, который откроется в Сочи 23 октября, отметив, что «столь масштабное мероприятие не имеет аналогов в богатой истории российско-африканских отношений». «Сегодня государства Африки уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, играют значимую роль в международных делах», — подчеркнул российский лидер. Также глава государства отметил заметно активизировавшиеся в последние годы как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах российско-африканские связи, «которые традиционно носят дружественный, партнёрский характер». Читайте подробнее: Путин приветствовал участников форума Россия — Африка

11:25 22.10.2019 Представители администрации Мали в преддверии саммита Россия — Африка записали видеообращение, в котором призвали российский бизнес инвестировать в эту африканскую страну. Читайте подробнее: Власти Мали пригласили в страну российских инвесторов

11:33 22.10.2019 Одним из первых в Сочи прилетел президент Мозамбика Филипе Ньюси.

11:38 22.10.2019 На полях экономического форума Россия — Африка, который будет проходить с 23 по 24 октября в Сочи, будет представлена экспозиция, посвящённая перспективным отраслям сотрудничества между странами. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Выставка объединит различные отрасли российской экономики — сельское хозяйство, тяжелое и легкое машиностроение, технику военного и гражданского назначения. В общей сложности выставка соберет более 30 экспонентов — лидеров в своих отраслях, таких как ОАО «РЖД», ФосАгро, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», НТЦ «Протей». Подробности в материале: Россия и Африка представят на форуме в Сочи возможности для сотрудничества

11:40 22.10.2019 В Сочи заняты все гостиницы. А местные рестораны и кафе ввели в меню блюда африканской кухни, пишут СМИ.

11:43 22.10.2019 Президент Мозамбика Филипе Ньюси [kremlin.ru]

12:00 22.10.2019 По словам президента России Владимира Путина, Москва планирует в ближайшее время договориться с Эфиопией о погашении оставшегося долга страны (163,6 млн долларов США). В преддверии саммита Россия-Африка Путин заявил, что в постсоветский период, в конце 20-го века, Россия простила долгов на 20 миллиардов долларов США африканским странам, которые были должны еще Советскому Союзу. Об этом: Владимир Путин: Россия простит Эфиопии долг в $163 млн

12:04 22.10.2019 Возможности особых экономических и промышленных зон, а также их потенциал развития окажутся в центре внимания участников форума Россия — Африка, который 23 октября открывается в Сочи. Этот вопрос эксперты форума обсудят на дискуссионной панели «Россия — Африка: новые форматы сотрудничества. Возможности особых экономических зон на примере проекта Российской промышленной зоны в Египте». Участникам предстоит оценить условия создания инфраструктурных «точек входа» — льготные режимы особых (свободных) экономических зон, в которых производят конкурентоспособную, качественную высокотехнологичную продукцию. Читайте также: На форуме Россия — Африка обсудят возможности особых экономических зон

13:14 22.10.2019 23 октября состоится пленарное заседание «Россия — Африка: раскрывая потенциал сотрудничества», в рамках которого запланированы выступления президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Египта Абдельфаттаха Сиси.

13:24 22.10.2019 Президент Египта Абдельфаттах Сиси [kremlin.ru]

13:25 22.10.2019 Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. Согласно документу, стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Читайте подробнее: Госдума ратифицировала соглашение с Намибией о правовой помощи

14:28 22.10.2019 23 октября в Сочи состоится выездное заседание Консультативно-делового совета по Ливии, в ходе которого будут обсуждаться перспективные направления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и возможные механизмы урегулирования кризиса в стране в русле реализуемой ООН дорожной карты. Участниками заседания станут представители экспертного сообщества России и ключевые участники межливийского диалога. Модератором беседы назначен сопредседатель правления Консультативно-делового совета по Ливии Виктор Бояркин.

14:30 22.10.2019 Кроме того, 23 октября участники форума обсудят цифровизацию торговли между Россией и Африкой, потенциальные точки роста для производителей и экспортеров в Российской Федерации. Эксперты расскажут: — какие возможности для увеличения торговли между Россией и странами Африки существуют сегодня? — какие отрасли наиболее перспективны и что российские компании могут предложить партнерам уже сегодня? — как цифровизация торговли может сделать выход на Африканский континент доступнее для российского бизнеса и увеличить товарооборот?

14:38 22.10.2019 Лидеров африканских стран в России встречают караваем и солью. Президент Гвинеи, предложивший российскому лидеру Владимиру Путину идею саммита Россия — Африка, во главе делегации. Первым знакомится с российскими традициями. @youlistenedmayak [[[video-0]]]

15:47 22.10.2019 В аэропорту города Сочи российская сторона встретила гостей саммита «Россия — Африка» караваем с солью. Об этом 22 октября сообщается на портале Nation News. Первым из африканских лидеров попробовал русский каравай глава делегации и президент Гвинеи Альфа Конде, который и был инициатором проведения саммита «Россия — Африка». Ранее он предложил эту идею российскому лидеру Владимиру Путину. Читайте подробнее: Глав африканских стран в Сочи встретили с хлебом и солью

16:20 22.10.2019 Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова примет участие в форуме «Россия — Африка», который состоится с 23 по 24 октября в Сочи. Партнёрам из стран Африки будут представлены возможности Российской Федерации в области профилактики и борьбы с инфекциями и обеспечения биологической безопасности. Кроме того, на форуме Роспотребнадзор подпишет несколько рамочных документов — меморандум с министерством здравоохранения Уганды о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соглашение с министерством здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) о сотрудничестве в области профилактики и борьбы с инфекциями, предусматривающее в том числе использование российской вакцины «ЭпиВакЭбола» на территории ДРК для предотвращения распространения этого опасного заболевания. Эти документы станут основой для выстраивания правовых взаимоотношений со странами Африки в области борьбы с инфекциями.

16:23 22.10.2019 На форуме Роспотребнадзор также продемонстрирует возможности мобильных лабораторий на базе автомобиля «КамАЗ», которые уже успешно применяются в Гвинее и Вьетнаме, а в декабре уже будут поставлены в Монголию. Участники и гости форума смогут осмотреть лабораторию, ознакомиться с техническими характеристиками комплексов, а также пообщаться с их сотрудниками, представляющими ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.

16:28 22.10.2019 24 октября Роспотребнадзор проведет сессию «Биобезопасность в Африке: текущие проекты и перспективы взаимодействия» с участием руководства и министров здравоохранения Мадагаскара, Уганды, ДРК и Гвинеи, а также представителей российского бизнеса. На сессии планируется обсудить вызовы и угрозы для стран Африканского региона, которые несут в себе инфекционные болезни. По данным Роспотребнадзора на 7 октября, в странах Африки продолжаются несколько десятков вспышек инфекционных заболеваний (полиомиелит, корь, лихорадка денге, лихорадка Ласса, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка и другие болезни), имеющих особую значимость для общественного здравоохранения и находящихся на контроле ВОЗ.

16:43 22.10.2019 Мы проигрываем даже Западу, не говоря уже о том, что современная китайская модель справедливого государства для африканцев выглядит гораздо более привлекательной, чем наша. Это очень серьёзный вызов. От того, как наша страна с ним сумеет справиться, зависят перспективы наших отношений не только с африканскими странами, но и в принципе — мирового влияния России. Об этом пишет постоянный автор ИА REGNUMМихаил Демурин в материале: «Россия в Африке после Советского Союза: что осталось? Что должно быть?»

17:00 22.10.2019 Инженерно-досмотровые группы Росгвардии проверяют место проведения форума Россия — Африка, который откроется 23 октября в Сочи. Об этом ИА REGNUM 22 октября сообщила пресс-служба Росгвардии. По её информации, росгвардейцы совместно с представителями правоохранительных ведомств обеспечивают соблюдение правопорядка в местах проведения мероприятий, в аэропорту, на вокзалах, автомобильных магистралях и на водной акватории. Об этом: Безопасность саммита Россия — Африка берегут бойцы Росгвардии

17:08 22.10.2019 В Сочи Краснодарского края приступил к работе в круглосуточном режиме городской оперативный штаб по проведению саммита Россия — Африка. Оперативный штаб, в частности, отслеживает бесперебойную работу всех ресурсоснабжающих организаций курорта, мониторить работу общественного транспорта в этот период — движение личного транспорта в городе ограничено, а также санитарное состояние зон международного гостеприимства и дорог. Подробности в материале: В Сочи заработал оперативный штаб саммита Россия-Африка

17:24 22.10.2019 В рамках предстоящего экономического форума Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23−24 октября, Роспотребнадзор России планирует подписать несколько рамочных документов. Читайте также: Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с чумой и лихорадкой Эбола

17:25 22.10.2019 В настоящее время мобильные лаборатории на базе автомобиля КамАЗ уже используются в Гвинее и Вьетнаме, с декабря начнутся поставки в Монголию. Участникам и гостям форума представится возможность осмотреть лабораторию, ознакомиться с техническими характеристиками комплексов, а также пообщаться с их сотрудниками, представляющими ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. Читайте также: На форуме «Россия — Африка» представят мобильные лаборатории на базе КамАЗ

18:04 22.10.2019 В государствах Африки продолжаются вспышки инфекционных болезней, которые представляют общественную опасность и находятся на контроле ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В частности, в 10 странах Африки наблюдаются вспышки кори. Самая масштабная вспышка произошла в Конго, где с начала 2019 года заболели более 203 тыс. человек, из которых 2% скончались. В 10 странах выявлены случаи полиомиелита. Читайте также: Роспотребнадзор на форуме в Сочи проведет сессию «Биобезопасность в Африке»

20:32 22.10.2019 ИА REGNUM

23:45 22.10.2019 В обеспечении безопасности саммита «Россия — Африка» будут участвовать более 900 кубанских спасателей и казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Для обеспечения безопасности мероприятия, которое пройдет 23−24 октября, разработан план охраны общественной безопасности, согласованный со всеми правоохранительными органами, задействованы силы и средства ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, министерств и ведомств администрации Краснодарского края и города Сочи. Привлечены сотрудники главных управлений МЧС России 15 субъектов.

23:45 22.10.2019 На период проведения форума в Сочи введен запрет на перевозку опасных грузов. Ограничено движение большегрузов и транспортных средств на территории Имеретинской низменности.

23:47 22.10.2019 Общая численность группировки МЧС России составляет более 250 единиц техники и порядка 1400 человек личного состава. В том числе 736 человек — краевые специалисты, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Эти люди — высококлассные профессионалы, имеющие за плечами богатый опыт работы на международных мероприятиях. Кроме того, 180 казаков-дружинников Хостинского районного казачьего общества дежурят в аэропорту, на железнодорожном вокзале в Адлере, на транспорте, патрулируют улицы.

23:48 22.10.2019 В аэропорту, на площадках саммита и в гостиницах круглосуточно находятся 29 бригад скорой помощи, 23 октября и в последующие дни их количество увеличится до 60, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

23:56 22.10.2019 Пресс-служба администрации Краснодарского края

09:13 23.10.2019 Саммит Россия — Африка открывается в Сочи сегодня, 23 октября. Пленарное заседание на тему «Россия и Африка: раскрывая потенциал сотрудничества» начнётся в 10:00.

10:09 23.10.2019 Общий объём оружейных заказов между странами Африки и Россией составляет $14 млрд. Об этом 23 октября в интервью телеканалу «Россия-24» перед открытием саммита Россия — Африка рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Читайте подробнее: Назван портфель оружейных заказов РФ со странами Африки

10:16 23.10.2019 Пленарное заседание экономического форума Россия — Африка начинается.

10:24 23.10.2019 Власти Эфиопии рассматривают возможность строительства у себя атомной электростанции с участием РФ, заявил 23 октября в кулуарах саммита Россия — Африка министр инноваций и технологий этой страны Гетахун Мекурия Кума. Об этом: Эфиопия планирует построить двублочную АЭС с участием России

10:25 23.10.2019 Дмитрий Шугаев. fsvts.gov.ru

10:39 23.10.2019 Форум начался. Модератором пленарной сессии саммита Россия — Африка выступает директор Института Африки Российской академии наук, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова.

10:53 23.10.2019 Перед началом экономического форума состоялась двусторонняя встреча президентов России и Египта: Владимир Путин выразил Абдель Фаттаху ас-Сиси благодарность за поддержку мероприятий саммита Россия — Африка. «Мы проводим впервые такое масштабное мероприятие, Ваша поддержка была крайне важной и своевременной», — отметил Владимир Путин.

10:57 23.10.2019 Двусторонние отношения между Россией и Египтом развиваются весьма успешно, отметил президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В прошлом году наблюдался рост товарооборота на 14%, он достиг 7,7 млрд долларов.

11:04 23.10.2019 Россия выполнила свои обязательства по контракту с Анголой о поставках истребителей Су-30К. Об этом сегодня, 23 октября, в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. «Завершена поставка наших истребителей Су-30К», — сказал Шугаев. Об этом: Россия завершила поставки истребителей Су-30К в Анголу

11:20 23.10.2019 На пленарную сессию саммита Россия — Африка прибыли президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Ожидаются выступления глав государств.

11:22 23.10.2019 Министр природы России Дмитрий Кобылкин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого высадили в сочинском парке «Южные культуры» 30-миллионный саженец. Подробности в материале: В Сочи перед саммитом Россия — Африка посадили 30-миллионный саженец

11:29 23.10.2019 Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого в истории саммита Россия — Африка, на который собрались представители всех африканских государств.

11:34 23.10.2019 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила в рамках форума Россия — Африка представила образцы гражданcкой и военной продукции, которая обладает потенциалом для продвижения на рынке Африки, сообщает 23 октября пресс-служба ОАК. Читайте подробнее: На форуме Россия — Африка представили гражданcкую и военную продукцию

11:36 23.10.2019 «Россия на системной основе содействует развитию Африки», — заявил президент России Владимир Путин. Общая сумма списания задолженности, по его словам, превышает 20 млрд долларов.

11:39 23.10.2019 Незапланированная фотосессия. Гости саммита и экономического форума Россия — Африка снимают президента РФ Владимира Путина. Фото — телеграм-канал «Вы слушали маяк».

11:40 23.10.2019 В саммите Россия — Африка участвуют руководители почти 2 тыс. российских компаний, отметил президент России Владимир Путин.

11:43 23.10.2019 «Африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса. Африка становится центром мировой экономики», — заявил президент России Владимир Путин. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 трлн долларов.

11:44 23.10.2019 Представители стран Африки слушают выступление президента России Владимира Путина. [Телеграм-канал Пул №3]

11:46 23.10.2019 Объединённые Арабские Эмираты заинтересовались участием в совместных проектах России и Египта в сфере промышленности. Об этом на сегодняшней встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Сочи сообщил президент РФ Владимир Путин. В частности, речь идёт о создаваемой в Египте российской промышленной зоне. «Я совсем недавно был у наших общих друзей в Объединённых Арабских Эмиратах. Они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом и тоже будут думать о том, как им вписаться в наши совместные планы по развитию в сфере промышленности», — уточнил Путин. Подробности в материале: Путин сообщил об интересе ОАЭ к совместным проектам России и Египта

12:00 23.10.2019 Журналисты телерадиокомпании ВВС Swahili поделились своими ожиданиями от саммита, подчеркнув, что Россия в последние годы планомерно возвращает свои традиционно влиятельные позиции в Африке. Читайте также: BBC Swahili: саммит в Сочи — возрождение влияния России в Африке

12:02 23.10.2019 На саммите Россия — Африка, который проходит в Сочи, присутствуют 55 делегаций. Официальных языков три: русский, английский и французский. [Телеграм-канал «Вы слушали маяк»]

12:02 23.10.2019 Россия списала страна Африки долг на сумму $20 млрд. Об этом 23 октября рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка в Сочи. Подробности в материале: Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

12:09 23.10.2019 На встрече президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, которая состоялась в Сочи перед началом экономического форума Россия — Африка, была затронута тема возобновления авиасообщения между двумя странами. Как заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, переговоры глав государств по этому вопросу прошли продуктивно. «Конструктивно», — сказал глава федерального ведомства, не уточнив других подробностей. Читайте подробнее: Путин и ас-Сиси обсудили в Сочи возобновление авиасообщения с Египтом

12:13 23.10.2019 Россия и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере использования в мирных целях атомной энергии на саммите «Россия-Африка» в Сочи. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Росатом». Об этом: Россия подписала с Эфиопией соглашение о сотрудничестве по мирному атому

12:17 23.10.2019 Россия может начать поставку железнодорожных вагонов в Египет уже в этом году. Об этом 23 октября заявил глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Причём первая партия вагонов может быть отгружена в декабре этого года, добавил глава Египта. Читайте подробнее: Ас-Сиси: Россия в конце 2019 года может поставить Египту партию вагонов

12:20 23.10.2019 Россия предложит африканским партнерам на саммите «Россия — Африка» в Сочи не только прямые поставки оружия, но и различные инфраструктурные проекты, такие как строительство заводов по созданию стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Об этом рассказал глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, его слова приводит 23 октября пресс-служба компании. Об этом: Россия предложит странам Африки создать заводы стрелкового оружия — Михеев

12:23 23.10.2019 Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами. Такая договорённость была достигнута на сегодняшней встрече глав государств, которая состоялась перед началом экономического форума «Россия — Африка» в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки», — уточнил официальный представитель Кремля. Подробности в материале: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению авиасообщения — Песков

12:23 23.10.2019 Первый заместитель гендиректора Росатома Кирилл Комаров на экономическом форуме «Россия — Африка» сообщил о совместных атомных проектах, в том числе о строительстве крупнейшей на африканском континенте атомной электростанции «Эд-Дабаа» в Египте мощностью 4800 МВт, а также о достигнутых договорённостях о строительстве АЭС в Нигерии.

12:27 23.10.2019 «Ждем вас в мае следующего года»: Путин пригласил преемника Зумы, президента ЮАР Сирила Рамафозу на День Победы [[[video-1]]]

12:41 23.10.2019 Кто хотел посмотреть на президента Намибии Хаге Гейнгоба? Вот он как раз встречается с Путиным в Сочи [[[video-2]]]

13:00 23.10.2019 Премьер-министр Эфиопии Абий АхмедАли по приезду в Сочи на форум Россия — Африка попробовал каравай с солью. Фото — «Телеграм"-канал Пул № 3 Читайте также: Глав африканских стран в Сочи встретили с хлебом и солью

13:04 23.10.2019 «Господин президент, вы очень модный человек»: Путин и Сиси померились галстуками [[[video-3]]]

13:09 23.10.2019 Характеристики российского оружия, его сравнительно низкая стоимость, привычность этого оружия и подходящие политические условия — все это поможет России наращивать экспорт вооружений в Африку, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя высказывания главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева об объемах поставок российского оружия в африканские страны. Читайте подробнее: Цена, качество и политика: что поможет РФ нарастить экспорт оружия в Африку

13:23 23.10.2019 «Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Африкой в области инфекционных заболеваний», — заявила на экономическом форуме «Россия — Африка» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

13:24 23.10.2019 Российская Федерация поставляет в Африку порядка 60% вакцины от желтой лихорадки, отметила глава российского Минздрава Вероника Скворцова.

13:27 23.10.2019 Объёмы товарооборота России и Южно-Африканской Республики (ЮАР) на сегодняшний день недостаточны. Об этом на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой заявил российский лидер Владимир Путин. Глава государства уточнил, что товарооборот двух стран в 2018 года увеличился на 28,5%, до $1 млрд. Однако, по его словам, это «слишком маленькая цифра». Путин выразил надежду, что сегодняшние контакты дадут хороший импульс для развития. Читайте также: Путин считает недостаточным товарооборот между Россией и ЮАР

13:49 23.10.2019 Президент России Владимир Путин на проходящем в Сочи форуме «Россия — Африка» слушает делегации иностранных государств. [Телеграм-канал Пул №3]

13:53 23.10.2019 Освоение урановых ресурсов Намибии является важной частью сотрудничества России с африканской страной в области энергетики. Об этом на встрече с президентом Намибии Хаге Готтфридом Гейнгобом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесное сотрудничество, стать хорошими партнёрами», — подчеркнул глава государства. Читайте подробнее: РФ готова наладить с Намибией сотрудничество в области энергетики — Путин

13:56 23.10.2019 Списания долгов стран Африки может найти отражение в выпадающих доходах федерального бюджета, однако такая политика, проводимая в разумной степени, полезна для поддержания международных отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Будут отступления по этим странам в бюджетных доходах. Пересмотреть доходную часть надо», — заявил Емельянов. Подробности в материале: В Госдуме прокомментировали эффект от списания $ 20 млрд странам Африки

13:57 23.10.2019 Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмеда Али с присуждением ему Нобелевской премии мира. Читайте подробнее: Путин поздравил премьер-министра Эфиопии с присуждением Нобелевской премии

14:06 23.10.2019 Новое лекарство от лихорадки Эбола, которое дает гарантированный результат, скоро сможет предложить Россия странам Африки. Об этом на полях первого саммита «Россия — Африка» в Сочи 23 октября рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Подробности в материале: В России создали лекарство от лихорадки Эбола — Скворцова

14:09 23.10.2019 Россия поставляет в страны Африки около 60% вакцины от желтой лихорадки в рамках сотрудничества с регионом в области инфекционных заболеваний. Об этом 23 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время своего выступления на заседании экономического форума «Россия — Африка» в Сочи. Подробности в материале: Россия поставляет в Африку 60% вакцины от желтой лихорадки — Скворцова

14:20 23.10.2019 Россия и Эфиопия должны увеличить товарооборот между странами. Такое мнение высказал российский президент Владимир Путин во время встречи с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом Али 23 октября на полях первого саммита «Россия — Африка» в Сочи. Об этом: Объем товарооборота между Россией и Эфиопией очень мал — Путин

14:24 23.10.2019 «После поставки российских вооружений у нас есть силы для дееспособности нашей армии»: президент Центральноафриканской республики поблагодарил Путина за оружие и попросил дать еще [[[video-4]]]

14:33 23.10.2019 Росгеология в рамках форума «Россия — Африка» подписала меморандумы о взаимопонимании с Южным Суданом, Руандой и Экваториальной Гвинеей, которые предполагают изучение углеводородного потенциала этих стран. Об этом: Росгеология изучит углеводородный потенциал трех стран Африки

14:37 23.10.2019 Россия будет оказывать поддержку руководству Центральноафриканской республики (ЦАР) в его усилиях по стабилизации ситуации в стране. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой в рамках форума «Россия — Африка» в Сочи. Об этом: Путин: Россия будет поддерживать ЦАР в урегулировании ситуации в стране

14:37 23.10.2019 Намибия заинтересована в том, чтобы военных этой страны обучали российские советники. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил руководитель африканской страны Хаге Готтфрид Гейнгоб. С этой просьбой он обратился к российскому лидеру, уточнив, что делает это по поручению военных Намибии. «Военные просили меня сказать вам, что заинтересованы в помощи российских военных советников», — сказал Гейнгоб. Читайте подробнее: Российских советников пригласили обучать военных Намибии

14:44 23.10.2019 «Росатом сегодня может предложить африканскому континенту основу для будущего развития, — уверен заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. — Конкуренция за рынок Африки сейчас только наращивает обороты и мы должны успеть занять эту нишу, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество на многие десятилетия вперед». Читайте также: Росатом может предложить Африке основу для будущего развития: эксперт

14:50 23.10.2019 Меню для гостей из Африки опубликовал телеграм-канал «Вы слушали маяк»: «Угостят салатом из морепродуктов, блинчиками с икрой, томатным супом с дымком, на горячее — палтус или ягнёнок, на десерт — мороженое или малиновый сорбет».

15:00 23.10.2019 На форуме «Россия — Африка» российские и иностранные шеф-повара проводят для гостей мастер-классы по приготовлению своих национальных блюд. Об этом: На форуме «Россия — Африка» участники обменялись кулинарными традициями

15:05 23.10.2019 Российский «Трансмашхолдинг» и Египетские национальные железные дороги подписали контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов проектной стоимостью €500 млн (35,5 млрд рублей). Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Российского экспортного центра. Читайте также: Российские машиностроители поставят в Египет 1300 пассажирских вагонов

15:09 23.10.2019 Россия и целый ряд африканских стран на полях саммита «Россия — Африка» в Сочи заключили соглашение о создании фонда поддержки торговли между странами. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ). Подробности в материале: Россия и страны Африки создали фонд поддержки сделок объёмом $5 млрд

15:16 23.10.2019 Российский лидер Владимир Путин приветствует на форуме «Россия — Африка» президента Центральноафриканской республики Фостен-Арканжа Туадеру. [Телеграм-канал Пул N3] Читайте также: Путин: Россия будет поддерживать ЦАР в урегулировании ситуации в стране

15:21 23.10.2019 Президент Египта Фаттах ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина на церемонию закладки первого камня египетской АЭС «эд-Дабаа», которую будут строить с участием России. Он сделал это 23 октября во время встречи с российским лидером на саммите «Россия — Африка» в Сочи. Читайте подробнее: Президент Египта пригласил Путина на церемонию начала строительства АЭС

15:22 23.10.2019 Африканские средства массовой информации должны принять участие в работе Глобального медиасоглашения по сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций и СМИ в области реализации Целей устойчивого развития, заявил 23 октября глава информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов. Подробности в материале: В ООН призвали страны Африки присоединиться к глобальному медиасоглашению

15:39 23.10.2019 Расследование убийства российских журналистов на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР) стало одной из тем обсуждения на встрече президента России Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отметил официальный представитель Кремля, стороны договорились, что расследование совершённого год назад преступления будет продолжаться до момента установления виновных лиц. Подробности в материале: Путин обсудил с главой ЦАР расследование убийства российских журналистов

15:48 23.10.2019 Представители Нигерии и Египта, принимающие участие в саммите «Россия — Африка» в Сочи, проявили готовность к сотрудничеству с Российскими железными дорогами в сфере модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба компании. Читайте также: Нигерия и Египет заинтересовались российскими железнодорожными технологиями

15:50 23.10.2019 Президент России Владимир Путин провел рабочий завтрак с главами африканских региональных организаций. Читайте подробнее: Путин провел рабочий завтрак с главами региональных организаций Африки

17:57 23.10.2019 Правительство Эфиопии в ближайшие 10 лет намерено реализовать проект по созданию на своей территории АЭС малой мощности, заявил 23 октября министр инновации и технологий Эфиопии Мекурия Кума на форуме «Россия — Африка» в Сочи. По его словам, власти Эфиопии надеются как можно скорее запустить в эксплуатацию два реактора мощностью 200 мегаватт каждый

17:57 23.10.2019 Встреча Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки. kremlin.ru

18:34 23.10.2019 Уганда желает покупать больше российского вооружения и военной техники, заявил 23 октября президент Уганды Йовери Мусевени в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Мы уже очень хорошо работаем в этом направлении, покупаем для нашей армии ваше вооружение — самолёты, танки и так далее. И мы хотим купить больше. И заплатим наличными и быстро», — заявил Мусевени.

18:54 23.10.2019 У африканского электроэнергетического рынка есть огромный потенциал для развития международного сотрудничества в целом и российско-африканского сотрудничества в частности, рассказала к. э. н., старший научный сотрудник Центра глобальных и стратегических исследований Института Африки РАН Анна Шарова. Читайте также: Потенциал развития электроэнергетического рынка Африки огромен: эксперт

19:06 23.10.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» сегодня, 23 октября, заявил, что общая сумма списания Россией задолженности с африканских стран уже превысила $20 млрд. Читайте также: За последние десятилетия Россия списала странам Африки долги на $20 млрд

20:17 23.10.2019 Россия считает перспективным процесс укрепления и развития торгово-экономических связей с Суданом, а российские инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия в этой стране, заявил 23 октября российский президент Владимир Путин на встрече с главой верховного совета Судана Абдельфаттахом Бурханом. «Наши инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия, готовы делиться опытом и технологическими наработками», — сказал Владимир Путин. Читайте также: Путин заявил о российских интересах в Судане

21:01 23.10.2019 Заминистра энергетики России Павел Сорокин и помощник президента Эритреи по торгово-экономическим и финансовым вопросам Хагас Гебрехивет обсудили вопросы сотрудничества в нефтяных и газовых проектах на шельфе Красного моря. Читайте также: Россия и Эритрея обсудили нефтегазовые проекты на шельфе Красного моря

22:05 23.10.2019 Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет, председатель Африканского союза, сопредседатель саммита «Россия — Африка» Абдель-Фаттах Сиси приняли участие в пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка» kremlin.ru

22:51 23.10.2019 Рабочий день завершили главы государств и правительств стран — участниц саммита «Россия — Африка» в Сочи на приёме от имени президента России Владимира Путина. Подробности в материале: Участников саммита в Сочи угощали блюдами русской кухни и салатом «оливье»

23:37 23.10.2019 Торжественный приём от имени президента России в честь глав государств и правительств стран — участниц саммита «Россия — Африка» kremlin.ru

07:03 24.10.2019 Сегодня в Сочи второй день саммита «Россия — Африка».

08:08 24.10.2019 В рамках экономического форума «Россия — Африка» РФ и Республика Нигер заключили контракт на поставку в западноафриканскую страну 12 вертолетов Ми-35. Читайте подробнее: Россия поставит в Нигер 12 вертолетов Ми-35

08:31 24.10.2019 Президент Мозамбика Филипе Ньюси и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках саммита «Россия — Африка» обсудили вопрос реструктуризации долга южноафриканской страны. Стороны договорились, что окончательный план будет согласован до конца 2019 года. Читайте также: Президент Мозамбика обсудил реструктуризацию долга с главой банка ВТБ

08:58 24.10.2019 Марокко планирует укрепить отношения с Россией, в том числе в сфере экономики и в сельском хозяйстве. Об этом заявил премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи по итогам встречи с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым на форуме «Россия — Африка» в Сочи. Об этом: Марокко намерено укрепить отношения с Россией в сфере экономики

09:15 24.10.2019 Обязательная маркировка искусственных алмазов защитит спрос на природные камни, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на тематической сессии «Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли» в Сочи. Об этом: Трутнев предложил ввести обязательную маркировку искусственных алмазов

09:15 24.10.2019 Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива, представляющий президента восточноафриканской страны Джона Магуфули на саммите «Россия — Африка», провел переговоры с первым заместителем генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александром Мишариным. Маджалива призвал РЖД инвестировать в железнодорожные перевозки Танзании, а также установить обмен опытом в сфере железнодорожного строительства и ремонта путей. Премьер Танзании также выразил готовность закупать в РФ тепловозы и вагоны. Об этом: Премьер-министр Танзании планирует развивать сотрудничество с РЖД — СМИ

09:31 24.10.2019 Вагон РЖД. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

09:48 24.10.2019 Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель-Фаттахас-Сиси на приеме в честь участников саммита в Сочи. [Телеграм-канал Пул N3] Читайте также: Президент Египта пригласил Путина на церемонию начала строительства АЭС

10:12 24.10.2019 Объём портфеля заказов стран Африки на российское оружие составляет $14 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев. При этом $2 млрд из этой суммы приходятся на страны, которые находятся южнее Сахары. Шугаев отметил, что в течение последних пяти лет военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается динамично. Подробности в материале: Портфель заказов стран Африки на российское оружие достиг $14 млрд

10:13 24.10.2019 Сегодняшнее пленарное заседание саммита «Россия — Африка» обещает стать эпохальным. Слово получит каждый из приглашённых на саммит африканских лидеров — а их 43! Как убедить их соблюдать регламент — никто не знает. На заседание отведено пять (!!!) часов! (Пул№3) В саммите участвуют представители всех 54 стран африканского континента.

10:21 24.10.2019 Вчера, 23 октября, Владимир Путин провёл краткую встречу с руководителями ведущих африканских информационных агентств. На встречу были приглашены генеральный директор Альжери пресс-сервис Фахреддин Белди, генеральный директор Камерунского новостного агентства Ксавье Мессе А Тиати, исполнительный директор Кабовердианского агентства новостей (Инфорпресс) Жаклин Фуртаду Карвалью, генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид Мбосса, главный управляющий Информационного агентства Ганы Альберт Кофи-Овусу, генеральный директор Агентства печати Кот-д'Ивуара Уму Барри-Сана, генеральный директор Магриб Араб пресс Халил Идриси Хашими, генеральный секретарь ФААПА Мухаммед Анис, директор коммуникаций и сотрудничества Магриб Араб пресс Рашид Тиджани, генеральный директор Агентства печати Сенегала Тьерно Бираим Фалл, главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин Ваннье. Россию представлял генеральный директор информагентства ТАСС Сергей Михайлов.

10:22 24.10.2019 «Хочу вас всех поприветствовать. Спасибо, что проявили интерес к нашему мероприятию. Уверен, что вам всё понравится, и вы донесете весь смысл и характер этого мероприятия до ваших зрителей и слушателей. Большое спасибо», — сказал Путин руководителям ведущих африканских информационных агентств.

10:24 24.10.2019 Встреча Владимира Путина с руководителями ведущих африканских информационных агентств [kremlin.ru] Участники встречи с руководителями ведущих африканских информационных агентств [kremlin.ru]

10:27 24.10.2019 Россия и Южно-Африканская республика планируют вести совместную разработку и производство оружия и военной техники. Об этом 24 октября сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. Читайте также: Россия и ЮАР намерены совместно разрабатывать и производить оружие

10:28 24.10.2019 Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) планируют совместно разрабатывать и выпускать вооружение и военную технику. Как сообщил 24 октября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, в этой области уже имеются перспективные проекты. Отмечается, что созданные в сотрудничестве двух государств устройства и техника могут быть полезны как в национальных армиях, так и на международном рынке. Читайте также: Россия и ЮАР намерены совместно разрабатывать вооружения

11:02 24.10.2019 Общая фотография лидеров стран-участников форума «Россия — Африка», проходящего в Сочи. [Телеграм-канал Пул N3]

11:27 24.10.2019 Для обеспечения работы саммита «Россия — Африка» действует оперативный краевой штаб. Региональный оргкомитет располагается в Сочи, в его рамках созданы четыре рабочие группы. Краевой штаб будет работать ежедневно до 26 октября — последнего дня работы саммита.

11:28 24.10.2019 Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, группа по подготовке инфраструктуры Сочи занимается организацией деятельности штаба аварийных служб города в круглосуточном режиме. Усилением мер по поддержанию санитарного порядка на территории, прилегающей к местам проведения саммита. Специалисты штаба контролируют работу мест размещения, предприятий торговли и общественного питания на предмет качества предоставления услуг. Рабочей группой по размещению участников обследованы все средства размещения гостей форума. Роспотребнадзор ежедневно мониторит объекты общественного питания, ресторанные комплексы при гостиницах. Рабочая группа по транспорту занимается логистикой по направлениям между аэропортом, местами размещения участников и проведением мероприятий. Организацией парковки автомобилей, а также вопросами удобного передвижения маломобильных граждан. В рамках рабочей группы по организации волонтерского движения было зарегистрировано свыше 1800 человек. По итогам личных собеседований сформирован список из 650 человек. Это студенты вузов Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Волгограда. Все волонтеры владеют английским и другими иностранными языками и хорошими коммуникативными навыками.

11:29 24.10.2019 По данным оперативного краевого штаба, серьезных нареканий на сегодняшний день нет, все проходит в штатном режиме.

11:31 24.10.2019 Сьерра-Леоне требуется опыт России, по оценке объемов запасов полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр западноафриканской республики Дэвид Фрэнсис на полях саммита «Россия — Африка» в Сочи. Читайте также: Премьер-министр Сьерра-Леоне заявил, что стране требуется «опыт России»

11:31 24.10.2019 Президент России Владимир Путин и лидеры африканских стран на саммите в Сочи. [Телеграм-канал N3]

11:32 24.10.2019 Россия выстраивает своё сотрудничество со странами Африки для укрепления двусторонних связей, а «не против кого-то, не для того». Причём эти отношения основываются на взаимовыгодной основе. Об этом сегодня, 24 октября, в ходе выступления на саммите «Россия — Африка» заявил директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский. При этом дипломат отметил ряд негативных факторов, а также условия жёсткой конкуренции, в которых осуществляется укрепление связей России с Африкой. Об этом: Конкуренты ревностно смотрят на сотрудничество России и Африки — МИД РФ

11:34 24.10.2019 Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина принять участие в форуме, посвященном вопросам мира и устойчивого развития, который пройдет в декабре в Асуане. Египетский лидер заявил об этом 24 октября на первом пленарном заседании саммита «Россия — Африка» в Сочи. Подробности в материале: Президент Египта пригласил Путина на форум по вопросам мира в Асуане

11:42 24.10.2019 Улыбаемся и машем: второй день саммита «Россия — Африка» начался церемонией фотографирования лидеров [[[video-5]]]

11:43 24.10.2019 МИД РФ предложил африканским СМИ расширять сеть своих корреспондентских пунктов и развивать взаимодействие с российскими коллегами. В настоящее время в России на постоянной основе работает лишь три представительства африканских СМИ. Напомним, 23 октября Владимир Путин провёл краткую встречу с руководителями ведущих африканских информационных агентств.

11:46 24.10.2019 Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее проводить саммит «Россия — Африка» регулярно, каждые три года. Об этом он заявил во время заседания данного саммита. Об этом: Путин поддержал предложение проводить саммит РФ — Африка каждые три года

11:50 24.10.2019 В будущем антибиотики могут перестать работать и потому говорить о том, что из-за их наличия инфекционные заболевания не страшны населению — становится совершенно не актуально. Об этом 24 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе своего выступления на сессии «Биобезопасность» форума «Россия — Африка» в Сочи. Об этом: Антибиотики могут в будущем перестать работать — глава Роспотребнадзора

11:52 24.10.2019 Россия рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества с африканскими странами, заявил 24 октября президент РФ Владимир Путин на саммите в Сочи. Подробности в материале: Россия намерена расширить военное сотрудничество с Африкой — Путин

11:52 24.10.2019 В Министерстве иностранных дел РФ выразили надежду на то, что саммит «Россия — Африка», который в настоящее время проходит в Сочи, будет проводиться на регулярной основе. Об этом 24 октября заявил директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский. «Надеемся, что саммит станет постоянно действующим форумом, который будет периодически собираться в РФ или, возможно, в каких-то африканских странах», — сказал дипломат. Читайте подробнее: МИД РФ рассчитывает, что саммит «Россия — Африка» станет регулярным

11:59 24.10.2019 Перед началом пленарного заседания саммита «Россия — Африка». kremlin.ru

12:14 24.10.2019 Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что гостям и участникам саммита «Россия — Африка» в Сочи понравилась концертная программа, показанная во время торжественного приёма, проведённого 23 октября. Об этом: Путин рассказал о прошедшем концерте в честь саммита «Россия — Африка»

12:54 24.10.2019 Объем товарооборота между Россией и странами Африки за пять лет вырос в два раза. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин на саммите «Россия — Африка» в Сочи. Подробности в материале: Товарооборот России и стран Африки увеличился в два раза — Путин

12:56 24.10.2019 На форуме «Россия — Африка» в Сочи с лидерами Египта и Эфиопии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Сахле-Ворк Зевде обсуждался вопрос строительства плотины на Ниле, заявил 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков: вопрос о плотине на Ниле обсуждался на форуме «Россия — Африка»

13:08 24.10.2019 Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка». kremlin.ru

13:16 24.10.2019 Центральноафриканская республика (ЦАР) выражает свою поддержку всем действиям России в её отношениях со странами Африки, направленным на то, чтобы помочь им справиться со стоящими перед ними вызовами. Об этом 24 октября заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на заседании саммита «Россия — Африка» в Сочи. Читайте также: Глава ЦАР выразил поддержку действиям РФ по помощи странам Африки

13:23 24.10.2019 В России создана достаточно эффективная система безопасности и эффективная армия, заявил 24 октября президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин заявил об эффективности российской армии

13:29 24.10.2019 Россия — это ключевой партнер в борьбе Чада с террористами и в укреплении стабильной ситуации в регионе. Об этом 24 октября заявил президент Чада Идрисс Деби на саммите «Россия — Африка» в Сочи. Подробности в материале: РФ является ключевым партнером по борьбе с терроризмом — президент Чада

13:31 24.10.2019 РФ активно развивает отношения со странами Африки и намерена продолжать сотрудничество, заявила в ходе пленарного заседания заявила первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). «Наш интерес к Африке — это новый приоритет. В последнее время отношения активно развиваются. Мы ведем важнейший международный диалог с Африкой, и во многих вопросах африканские страны на многих международных площадках поддерживают РФ», — заявила Журова. Об этом: В Госдуме заявили о приоритетном интересе РФ и помощи Африке

13:33 24.10.2019 Путин: Мы с большой тревогой следим за событиями в Ливии. Считаю, что это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права и извратили резолюцию ООН. И вот результат, который мы видим сейчас! [[[video-6]]]

13:37 24.10.2019 Вопрос о сокращении военных расходов в национальных бюджетах необходимо продолжать обсуждать. Об этом сегодня, 24 октября, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите «Россия — Африка», заявил российский лидер Владимир Путин. Глава государства напомнил, что Россия тратит на нужны Минобороны страны менее 3% ВВП, при этом имеется тенденция к дальнейшему сокращению военных расходов. «Поэтому, конечно, сокращение военного бремени — это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — подчеркнул Путин. Об этом: Путин подчеркнул важность снижения расходов на военные нужды

13:38 24.10.2019 Россия и Ангола подписали Соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Подписание соглашения состоялось в рамках экономического форума «Россия — Африка» в Сочи. Подписанное Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Ангола о взаимном признании образования, квалификаций ученых степеней актуализирует нормативно-правовую базу двусторонних отношений в области образования с учетом изменений, произошедших в системах образования государств за последние 30 лет. Российско-ангольское образовательное сотрудничество имеет положительную динамику развития. На сегодняшний день в российских образовательных организациях учатся более 1300 ангольских студентов и их количество ежегодно растет. Этому во многом способствовало наличие Протокола между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Народной Республики Ангола о признании и эквивалентности документов об образовании от 21 апреля 1986 года. Обновленное соглашение будет способствовать повышению привлекательности российского образования. Иностранное образование, квалификации и ученые степени, полученные в Республике, будут признаваться в Российской Федерации автоматически и бесплатно, тем самым существенно упростив прием ангольских студентов в российские образовательные организации, а также трудоустройство обладателей российского образования по возвращении на родину. Сейчас в российских вузах за счет бюджетных ассигнований обучается 426 граждан Анголы, на платной основе — 692 ангольцев. В Плане приема 2018/19 учебного года для ангольских граждан была предусмотрена увеличенная квота — 130 государственных стипендий (ранее — 120). По итогам отборочной кампании 129 кандидатов на обучение от Анголы были распределены в российские образовательные организации на бюджетные места. Ещё 88 человек принято на обучение на платной основе.

13:49 24.10.2019 Президент Республики Чад Идрисс Деби Итно. Office of the White House

13:49 24.10.2019 Российской экономике важно развитие экономических отношений с Африкой, и бизнес РФ уже готов работать в этом направлении, заявила в ходе пленарного заседания заявила первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). «Для РФ сейчас важно развитие наших взаимовыгодных торгово-экономических отношений, а это вложения, инвестиции, которые принесут доход и экономический рост. Бизнес готов, он готов работать, и это было подтверждено теми соглашениями, которые были подписаны сейчас в Сочи», — заявила Журова. Об этом: В Госдуме заявили о готовности бизнеса РФ работать с Африкой

13:50 24.10.2019 Отношения РФ с Африкой способствуют улучшению восприятия нашей страны на международной арене, заявила первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). «На примере Африки видно, как по-новому Россия воспринимается в мире. Мы становимся признанным провайдером, гарантом стабильности, безопасности международного права и суверенитета», — заявила Журова. Об этом: Африка способствует изменению восприятия РФ в мире — Журова

13:55 24.10.2019 События в Ливия стали возможны в результате безответственной политики ряда государств считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 24 октября на саммите «Россия — Африка» в Сочи. Подробности в материале: Путин: события в Ливии — результат безответственной политики ряда стран

14:30 24.10.2019 Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — Африка» в шутку ответил исполняющему обязанности президенту Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури о том, что Россия поднялась в рейтинге Doing Business на 28-е место, где ранее находился Маврикий. Читайте также: Путин отреагировал на повышение России в рейтинге Doing Business

14:55 24.10.2019 Парамасивум Пиллай Вьяпури. presidency.gov.mv

15:09 24.10.2019 Президент ЮАР Сирил Рамапоса 24 октября на саммите «Россия — Африка» в Сочи обратился к российскому руководству с призывом поддерживать реформирование международных структур в условиях надвигающейся глобализации. Читайте подробнее: Президент ЮАР призвал РФ поддержать реформирование международных структур

15:55 24.10.2019 Россия и африканские страны на форуме в Сочи подписали более 500 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей, заявил 24 октября советник президента РФ Антон Кобяков. Читайте подробнее: Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей

15:56 24.10.2019 Обратить внимание на Африку, как на центр производства мира, призвал президент Малави Питер Артур 24 октября на саммите «Россия — Африка». Об этом: Африка может сделать свой вклад в развитие мира — президент Малави

16:32 24.10.2019 Питер Артур. U.S. Department of State