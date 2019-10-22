Москва, 22 октября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В КНДР внимательно следят за успехами Российской Федерации на фоне санкционного давления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

«Мы своими глазами увидели те большие достижения, которых добивается руководство и народ России в деле достижения политической стабильности и социальной консолидации, в деле модернизации экономики и укрепления обороноспособности. Мы радуемся этим успехам, как своим», — заявил Сон.

«Особенно нас впечатляет то, что эти успехи достигаются, несмотря на жестокие санкции и давление со стороны Соединённых Штатов и стран Запада. Мы с большим вниманием следим за теми шагами и мерами, которые предпринимает Государственная дума в деле защиты национальных интересов России», — подчеркнул председатель Верховного народного собрания КНДР.

Он отметил, что Пхеньян всегда полностью поддерживает шаги России.