Москва, 22 октября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев КНДР вновь посетить с визитом Россию в 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Приглашаем вас на будущий год вновь совершить официальный визит к нам в страну», — заявил Володин в ходе встречи с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Соном.

Сторонам предстоит обсудить много вопросов.

«У нас есть огромный спектр вопросов, который необходимо обсуждать на принципах добрососедства и уважения друг к другу. Надеемся, что ваш приезд послужит серьезным вкладом в развитие отношений между странами, придаст дополнительный импульс и больше будет понимания в отношениях», — сказал Володин.