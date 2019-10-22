Чунцин, Китай, 22 октября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Объем международной торговли города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая вырос на 12,3% за первые три квартала 2019 года, при этом страны АСЕАН занимают большую её часть, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Согласно таможенным данным, объем внешней торговли с Чунцином увеличился до 413,8 млрд юаней (около $58,5 млрд) за первые девять месяцев года, что на 12,3% выше в годовом исчислении. Экспорт увеличился на 12,1% до 263,7 млрд юаней, в то время как импорт прибавил 12,6% до 150 млрд юаней.

Торговля города со странами АСЕАН выросла на 46,1% в годовом исчислении до 78,8 млрд юаней, что на 19% больше общего объема внешней торговли города. Торговля со странами «Пояса и пути» увеличилась на 34,1% до 115,7 млрд юаней за аналогичный период.