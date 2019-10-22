Киев, 22 октября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Ни одна экономика на Украине еще не строилась на таком политическом балагане и позоре, хотя нынешней власти еще не поздно одуматься, заявила экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, комментируя последние политические события в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Свое мнение Гонтарева выразила в статья для украинского издания The Page, материал опубликован вечером 21 октября.

По словам экс-главы НБУ, инвесторы «все видят» и ключевой является история с «Приватбанком».

»Очень хорошо, что МВФ снова едет в Украину. Еще есть время у президента выйти и выступить, объяснив судам, что признание национализации недействительной может привести только к повторной национализации, иначе банк не сможет существовать. Суды должны понять, что мы не можем поставить всю страну в зависимость от любви к одному олигарху», — отмечает Гонтарева.

По ее мнению, нынешний «Кабмин реформаторов» в принципе мог бы работать — но с продажными судами, олигархами на заднем дворе и ситуацией с «Приватбанком» последствия не заставят себя ждать.

«Для международного сообщества это — красная линия. Зе-команда получила страну на волне макростабильности, и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз», — подчеркивает экс-глава регулятора.

В завершение Гонтарева отмечает, что корреляция между «политическим беспределом» и реакцией экономики составляет 3−6 месяцев.

ИА REGNUM напоминает, что накануне главной темой дня на Украине стал номер юмористической программы студии «Квартал 95», в котором обыгрывался недавний поджог дома Гонтаревой в Киевской области.

17 октября стало известно, что Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций «Приватбанка» до решения в другом деле, которое рассматривает Окружной админсуд Киева.

Ранее президент Зеленский заявлял, что видит МВФ или других авторитетных международных экспертов возможными посредниками в переговорах по вопросу «Приватбанка».