Тосно, Ленинградская область, 22 октября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В городе Тосно Ленинградской области доказательства суд обвинительный вынес приговор 33-летнему мужчине за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Тюрьма

Как установлено следствием и судом, с мая по июнь 2017 года, пользуясь отсутствием своей сожительницы, злоумышленник совершал преступные действия в отношении ее пятилетней дочери.

Ранее мужчина был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Назначено наказание в виде 12 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили 22 октября в СУ СКР по Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинградской области вынесли приговор 55-летнему жителю Санкт-Петербурга по обвинению в совершении двух случаев сексуального насилия по отношению к детям. Педофилу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Добавим также, житель Ленинградской области, который представлялся «знахарем» и «целителем», осужден за сексуальное насилие в отношении 16-летней жительницы Москвы, которую мать привезла к нему «на лечение».

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