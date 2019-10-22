Иркутская область, 22 октября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко обеспокоен действиями иркутских чиновников, вознамерившихся разрешить бизнесменам «освоить» заповедный участок лесной площади в Тофаларии, где произрастают реликтовые кедры и находятся родовые охотничьи угодья тофов. Судя по размещённому им сообщению на сайте данной общественной организации, иркутские власти задумали «хитрую операцию» по освоению для заготовки древесины и фактически по уничтожению горных кедровых лесов Тофаларии — уникального природного и историко-культурного горного района, расположенного в центральной части Восточного Саяна, на юго-западе Иркутской области, у границ с Красноярским краем, Тувой и Бурятией.

Цитата с форума Гринпис Тофалария на космоснимках низкого разрешения из системы Google Earth: синяя линия соответствует границам планируемой ТТП, указанной в проекте соответствующего постановления правительства Иркутской области

«Замысел, насколько об этом известно из доступных документов, состоит в том, чтобы предоставить наиболее привлекательную для рубок часть этой территории для реализации так называемого приоритетного инвестпроекта, а в положение о территории традиционного природопользования включить пункт, разрешающий «проведение рубок на лесных участках, отобранных для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденных в установленном порядке Министерством промышленности и торговли Российской Федерации«», — пояснил Ярошенко.

Общественнику совершенно непонятно, что за «приоритетный инвестиционный проект» предполагается реализовать на территории, где, согласно законодательству, возможности заготовки леса сильно ограничены. Вместе с тем Ярошенко предполагает, что раз проект активно продвигают, не обойдётся без обхождения запретов и ограничений на заготовку древесины.

Ярошенко посмотрел доступные данные о предпринимателе, замахнувшемся на этот заповедный для тофаларов лес. Оказалось, что речь идёт не просто о местном индивидуальном предпринимателе, а о крупнейшем заготовителе района Валерии Заречном. Этот бизнесмен является также депутатом и председателем думы Нижнеудинского района.

«По данным ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, за весь период регистрации таких сделок им было продано 524 тысячи кубометров древесины, в том числе с начала 2019 года — 371 тысяча кубометров», — выяснил общественник Алексей Ярошенко.

Резюмируя, он напомнил, что одним из принципов лесного законодательства, декларируемых в статье 1 Лесного кодекса, является принцип «недопустимости использования лесов органами государственной власти, органами местного самоуправления».

«Видимо, в Иркутской области его понимают так: органу местного самоуправления использовать леса нельзя, а руководителю этого органа — можно. При таком понимании законов вполне резонно предположить, что и ограничения на заготовку древесины в защитных лесах не спасут эти леса, если в дело не вмешаются федеральные надзорные инстанции и правоохранительные органы», — заключил руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области не прекращаются попытки узаконить двухмиллиардный инвестиционный проект по освоению лесных участков Нижнеудинского района, на которых испокон веков находятся родовые охотничьи угодья тофов. По оценке жителя Нижнеудинска, почётного строителя РФ Павла Юренко, территория, которую намерены пустить под «нож» в Тофаларии, занимает площадь размером 110 на 100 километров, она доходит почти до самой границы с Красноярским краем

«Причём речь идёт о кедровых лесах, хотя в инвестпроекте об этом не сказано ни слова», — заявил Юренко.

В настоящее время реализация инвестпроекта застопорилась, потому что в Приангарье до сих пор не утверждены границы зоны традиционного природопользования малых коренных народов.

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