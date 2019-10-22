Вашингтон, 22 октября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Когда мы соберемся с Россией и Китаем, мы разработаем ядерную сделку», — заявил американский лидер.

Он также рассказал, что США уже ведут обсуждение данного вопроса с обеими странами.

Напомним, срок последнего действующего между Россией и США договора о сокращении ядерных арсеналов — СНВ-3 — истекает в феврале 2021 года. В сентябре текущего года в Вашингтоне заявили, что пока не решили, будут ли его продлевать.

Сам Трамп ранее расценил СНВ-3, подписанный его предшественником Бараком Обамой, как неудачный.