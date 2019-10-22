Бербанк, США, 22 октября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Компания Disney открыла новый раздел на своём сайте D23, который позволяет пользователям просмотреть список всего контента будущего потокового сервиса Disney+. Об этом 22 октября сообщил портал Screen Rant.

Walt Disney

Пользователи могут найти интересующие их фильмы, сериалы или иные шоу по названию, году выпуска, типу и бренду. Благодаря этому списку они смогут получить доступ к интересующему их контенту, когда Disney+ начнёт свою работу.

Напомним, запуск потоковой платформы запланирован на 12 ноября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney представил весь контент потокового сервиса в трёхчасовом ролике, который был опубликован на YouTube-канале компании.