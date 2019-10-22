В Ярославле при реализации нацпроекта забыли про нормы и приличия
Ярославль, 22 октября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Строительство новых яслей в Ярославле по национальному проекту «Демография» обернулась проблемами для жителей соседних домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал фотограф Илья Бесхлебный, предоставивший фотографии окрестностей стройки.
Дошкольное образовательное учреждение строят на Ленинградском проспекте. Вокруг стоят лужи грязи.
Строительством яслей по заказу городских властей занимается «Центр энергетического строительства и монтажа». По словам ярославца, он отправил эту информацию в компанию, но ответа не получил, а потому решил придать ситуацию огласке.
Согласно действующим строительным нормам, строители обязаны мыть колеса автомобилей при выезде со строительной площадке. Но почти повсеместно это правило нарушается.
Срок сдачи яслей на Ленинградском проспекте в Ярославле — 4 квартал 2019 года. Судя по представленным фотографиям, строители вряд ли успеют сдать объект к этому сроку. Об этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, предупреждала и прокуратура. Не исключено, что спешкой объясняется и нарушение нормативов.