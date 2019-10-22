Ярославль, 22 октября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Строительство новых яслей в Ярославле по национальному проекту «Демография» обернулась проблемами для жителей соседних домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал фотограф Илья Бесхлебный, предоставивший фотографии окрестностей стройки.

Илья Бесхлебный Строительство яслей в Ярославле

Илья Бесхлебный Строительство яслей в Ярославле

Дошкольное образовательное учреждение строят на Ленинградском проспекте. Вокруг стоят лужи грязи.

«Вчера вышел из машины в районе междворового проезда по Панина, 16 и Ленинградский проспект, 60 корп. 4 и утонул в грязи по щиколотку. Пришлось отмывать ботинки. Стройплощадка не оборудована постами для мытья колес транспорта. Самосвалы возят грунт и сваливают за пределами ограждения стройплощадки, попутно превращая все дворовые проезды в грязное месиво. Междворовые проезды разбиты тяжелой техникой, курсирующей по ним еще с осени 2018 года. Ясли — дело хорошее, но почему жители и те же дети должны купаться в грязи, о каком нравственном и патриотическом воспитании можно говорить, когда ребенок, выходя из дома, видит все это свинство?» — рассказал Илья Бесхлебный.

Илья Бесхлебный Строительство яслей в Ярославле

Строительством яслей по заказу городских властей занимается «Центр энергетического строительства и монтажа». По словам ярославца, он отправил эту информацию в компанию, но ответа не получил, а потому решил придать ситуацию огласке.

Илья Бесхлебный Строительство яслей в Ярославле

Согласно действующим строительным нормам, строители обязаны мыть колеса автомобилей при выезде со строительной площадке. Но почти повсеместно это правило нарушается.

Илья Бесхлебный Строительство яслей в Ярославле

Срок сдачи яслей на Ленинградском проспекте в Ярославле — 4 квартал 2019 года. Судя по представленным фотографиям, строители вряд ли успеют сдать объект к этому сроку. Об этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, предупреждала и прокуратура. Не исключено, что спешкой объясняется и нарушение нормативов.