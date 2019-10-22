Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. «Газпром» в 2012—2018 годах построил в Липецкой области 45 газопроводов общей протяженностью более 260 км, что позволило повысить уровень газификации региона до 90%, сообщила пресс-служба компании.

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Вопрос сотрудничества в этой сфере накануне обсудили председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

На ней, в частности было отмечено, что в ближайшее время компания построит межпоселковый газопровод к деревне Никольское Краснинского района. В свою очередь администрация региона ускорит подготовку потребителей к приему газа от уже построенных «Газпромом» газопроводов.

Также на встрече также обсуждались перспективы развития регионального рынка газомоторного топлива.

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