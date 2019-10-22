Москва, 22 октября, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В деревне Дудкино (Новая Москва) утром 22 октября произошло двойное убийство. По предварительным данным, на проживающих в коттедже мужчину и девушку напал наркозависимый. Об этом 22 октября сообщает телеканал «360».

Нападение с ножом

На данный момент картина нападения выглядит так: около пяти часов утра 22 октября подозреваемый зашел в дом и потребовал денег. После отказа он достал нож и напал на проживающих в коттедже мужчину 56 лет и женщину 20 лет. Кроме того, подозреваемый ранил еще четверых людей, пытавшихся его остановить.

На опубликованном видео с места преступления запечатлен предполагаемый преступник, который сидит на качелях на территории дома и плачет. На месте преступления работает полиция, мужчина задержан. По данным РЕН ТВ, ему 26 лет и его зовут Сергей.