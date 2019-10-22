Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во вторник, 22 октября, сохраняется достаточно теплая для второй половины октября погода. По данным на 9 часов утра, температура воздуха составляет в городе плюс 6,4 градуса при небольшом юго-западном ветре.

Санкт-Петербург. Канал

«Санкт-Петербург сегодня останется во власти довольно теплых и умеренно влажных атлантических воздушных масс. Погода ожидается облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +10…+12°, в Ленинградской области +8…+13°», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление в течение дня будет падать.

При этом в Ленинградской области Северо-Западное УГМС прогнозирует в конце дня в прибрежных районах усиление ветра, порывы которого достигнут 15−18 метров в секунду. В органах МЧС России попросили граждан в этих местах быть внимательными и осторожными.